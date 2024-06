Edwin Luna padece enfermedad incurable

MÉXICO.-

Uno de los famosos del regional mexicano que constantemente está en el ojo público es Edwin Luna, el talentoso vocalista de la banda La Trakalosa de Monterrey ha sido presa de críticas a lo largo de su carrera y la mayoría enfocadas en su vida íntima, en sus relaciones personales y hasta en su peso, muchas veces juzgado por personas que no conocían su realidad.

En una entrevista con el proyecto Líderes Gruperos, la estrella comenta que en redes sociales los usuarios criticaban su aspecto y en repetidas ocasiones llegaron a cuestionarlo si se había realizado alguna cirugía estética en el rostro, debido a que lucía hinchado, pero la razón por la que se veía así es porque padece una enfermedad incurable.

¿Qué enfermedad parece Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey?

Edwin Luna fue sincero al explicar que la enfermedad que recientemente le diagnosticaron es hipotiroidismo, lo que el cantante mencionó que se dio cuenta de esta afectación debido a que se sometió a una cirugía para bajar de peso, pero los resultados no fueron lo que él esperaba, debido a que por su condición no era candidato para llevarse a cabo.

“No puedes controlar tus hormonas y dentro de eso tu peso, no te puedes operar porque si no controlas la hormona que regula tu peso de qué sirve que te operes, vas a retener líquidos”, es lo que explicó el famoso y agregó que ahora tiene que llevar una dieta más estricta a la de antes y se limita de comer algunos alimentos para mantenerse saludable, ya que el hipotiroidismo es una enfermedad que no se cura, pero se controla con medicamento y buenos hábitos.

¿Qué es el hipotiroidismo?

La enfermedad que padece Edwin Luna y es hipotiroidismo, una afección en la cual la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea, según explican en la página medlineplus, las causas de este padecimiento son porque la glándula tiroides al ser un órgano importante del sistema endocrinólogo, está ubicada en la parte anterior del cuello, justo por encima de las clavículas. La tiroides produce hormonas que controlan la forma como cada célula en el cuerpo usa la energía, que da nombre al metabolismo.

Los principales síntomas del hipotiroidismo son estreñimiento o heces duras, sensación de frío, cansancio, períodos menstruales abundantes o irregulares, dolores musculares o articulares, palidez o piel reseca, tristeza sin motivo aparente, cabello o uñas quebradizas, aumento de peso, por mencionar los más frecuentes.

¿Qué ha pasado con Edwin Luna y su esposa?

Hay que destacar que además de ser uno de los cantantes gruperos más importantes de la industria, la vida privada de Edwin Luna también se ha visto interesada por los fanáticos debido a temas personales como su relación de matrimonio con Kimberly Flores, lo último que se sabe de su relación es que ambos están muy involucrados en su carrera musical, ya que el grupero está apoyando a su pareja en su incursión al regional, proyecto en el que ha recibido críticas y también aplausos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO