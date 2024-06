Niurka critica a Irina Baeva por su papel en ‘Aventurera’

“A ver niña, estira los brazos, no mires para el piso, sonríele a la gente, báilale a la gente… Eso es un coreógrafo. ¿Qué carajo hacen dejándola sola en el centro si saben que no baila? ¿Dónde están los bailarines?”.

Por otra parte, la vedette recordó el trabajo de Edith González y comparó el que realiza la rusa en la nueva adaptación de “Aventurera”.

“La pionera en la obra de teatro, Edith González, bailaba. No cantaban, no es necesario, solo hay que dar un buen espectáculo, con bailar era suficiente. ¿Pero intentar cantar y en ruso? Mier…, le vas a poner a la gente traductor, ¿o quieres presumir que es bilingüe? ¿Le vas a montar un tema un inglés?”.

La cubana señaló que Irina Baeva no es vedette y de nueva cuenta repitió su famosa frase.

“No lo puedo dar en ruso porque no sé cómo decirlo, pero Irina no es vedette, no. Entonces me veo obligada a decir en español: ¿Bailas?”.