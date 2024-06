Estas son las diferencias entre Profeco y Condusef, instituciones para proteger a consumidores

Ambas instituciones, Profeco y Condusef, son aliados fundamentales para los consumidores mexicanos, ofrecen información, asesoría, mecanismos de denuncia y resolución de conflictos, todo ello de forma gratuita y accesible. ¿Sabrías a cual acudir si tienes un problema con un producto? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué es y qué hace Profeco?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es un organismo público descentralizado del gobierno mexicano, encargado de proteger los derechos de los consumidores y promover la competencia justa en el mercado.

La Profeco verifica que los proveedores de bienes y servicios cumplan con las normas establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). También asesora a los consumidores sobre sus derechos y obligaciones, y les brinda mecanismos para presentar quejas y denuncias en caso de que sus derechos sean vulnerados.

También vigila que las empresas no incurran en prácticas comerciales abusivas, como publicidad engañosa, monopolios o acuerdos anticompetitivos y busca garantizar que los consumidores tengan acceso a una amplia variedad de productos y servicios a precios justos.

La institución ofrece información sobre los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, así como sobre los precios, las características y las condiciones de venta. También realiza estudios de calidad y comparativos de precios para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas.

Profeco es un aliado de los consumidores, si tienes algún problema con un producto o servicio que has comprado, no dudes en contactarlos. Estos son los casos específicos en los que se puede buscar ayuda de la institución:

Si consideras que has sido víctima de un fraude o abuso por parte de un proveedor de bienes o servicios.

Si tienes problemas para obtener un producto o servicio que has comprado.

Si no estás satisfecho con la calidad de un producto o servicio que has comprado.

Si consideras que el precio de un producto o servicio es excesivo.

Si has sido víctima de publicidad engañosa.

Para contactarlos puedes hacerlo en su teléfono: 55 5570 5000, página web https://www.gob.mx/profeco/documentos/presenta-tu-queja-en-linea o https://www.gob.mx/profeco, en la que podrás encontrar la dirección de la oficina más cercana a ti, pues hay oficinas en todos los estados del país.

¿Qué es y qué hace Condusef?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es un organismo público descentralizado del gobierno mexicano, encargado de proteger los derechos e intereses de los usuarios de productos y servicios financieros que prestan las Instituciones Financieras.

La Condusef busca que los usuarios financieros tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios que se ofrecen en el sistema financiero mexicano, además supervisa y regula a las Instituciones Financieras para garantizar que se cumplan las normas y disposiciones establecidas en la ley. También ofrece servicios de asesoría y defensa a los usuarios que tengan problemas con sus productos o servicios financieros.

Este organismo ofrece un servicio gratuito de conciliación para resolver conflictos entre usuarios e Instituciones Financieras, si no se llega a un acuerdo en la conciliación, los usuarios pueden presentar una queja formal ante Condusef. También ofrece información sobre los productos y servicios financieros, así como sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y cuenta con un portal web y una línea telefónica donde los usuarios pueden obtener información y presentar quejas.

Condusef es un aliado de los usuarios de servicios financieros. Si tienes algún problema con tu banco, aseguradora, AFORE o cualquier otra Institución Financiera, no dudes en contactarlos. Estos son los casos específicos por lo que puedes acudir a Condusef:

Si tienes dudas sobre un producto o servicio financiero.

Si consideras que has sido víctima de un fraude o abuso por parte de una Institución Financiera.

Si tienes problemas para obtener un producto o servicio financiero.

Si no estás satisfecho con la respuesta que te ha dado una Institución Financiera a una reclamación.

Para contactarlos puedes hacerlo en su teléfono: 55 5548 2000, página web https://tramites.condusef.gob.mx/QuejaElectronica/ o https://www.condusef.gob.mx/, en la que podrás encontrar la dirección de la oficina más cercana a ti, pues hay oficinas en todos los estados del país.

