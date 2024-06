Arath de la Torre es el quinto participante de LCDLFM2

“La Casa de los Famosos México” es un reality que logró llamar la atención después de que se emitiera su primera emisión en 2023 y este año habrá una segunda temporada, es por eso que poco a poco se han dado a conocer a los participantes del programa.

La mañana de este martes se reveló que el quinto participante de “La Casa de los Famosos México 2” es Arath de la Torre, quien ya tiene experiencia en los realities shows, ya que hace varios años participó en “Big Brother VIP”.

Arath de la Torre participará en La Casa de los Famosos México 2

El anuncio de la participación de Arath de la Torre en el reality show fue a través del programa “Hoy”, del cual el famoso forma parte de los conductores.

Para dar a conocer que Arath de la Torre es el quinto participante de “La Casa de los Famosos México 2”, el conductor interpretó a Luis Miguel ante la maestra Ema Pulido y después a Pancho López, personaje que realizó para la telenovela “Una familia con suerte”.

Tras revelar que Arath de la Torre es el quinto participante del reality show, el conductor dijo que no pensó que volvería a participar en un programa de este tipo.

“Yo juré que no lo iba a volver a hacer pero cuando me hablar Rosa María Noguerón, me dice: ‘creo que puedes mostrar la mejor cara de Arath, la mejor versión, ahora que eres padre, que eres una persona más madura, que tienes otros conceptos de la vida y puedes jugar mucho dentro de ‘La Casa'”.

El famoso dijo que su familia lo convenció de estar en “La Casa de los Famosos 2”, además que le parece una buena oportunidad para que otro público lo conozca.

“Es un lugar en el que muchos quisieran estar (…), quiero que las nuevas generaciones vean quién es Arath, hacer comedia, divertirme, entretenerme, pasarla rico. No traigo como una estrategia planeada, pero lo que sí quiero es divertirme”.

¿Quiénes han sido confirmados para La Casa de los Famosos México 2?

Hasta el momento se ha confirmado la participación de cinco participantes. Aquí te dejamos la lista

Mario Bezares

Briggitte Brozzo

Shanik Berman

Agustín Fernández

Arath de la Torre

¿Cuándo se estrenará La Casa de los Famosos México 2?

Se espera que el estreno de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” dé inicio este domingo 21 de julio.

Tal y como sucedió en la edición anterior, Galilea Montijo será la conductora principal, mientras que Pablo Chagra será el conductor de host digital de “La Casa de los Famosos México 2”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO