Chocan motociclistas en la Tampico Mante

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Dos motociclistas protagonizaron un choque este martes en la carretera Tampico-Mante, en Altamira.

El accidente ocurrió a las 07:45 horas,a la altura del Ejido Benito Juárez y la falta de ambulancias que prevalece en la localidad, generó retrasos en la atención de los lesionados.

Paramédicos de una ambulancia de San Luis Potosí, que trasladaban a un paciente no grave al Centro de Rehabilitación Integral Teletón, se encargaron de valorar a los motociclistas y determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital, ya que los golpes que presentaban no eran graves.

Vecinos de la comunidad realizaron labores viales para evitar que los motociclistas que terminaron en la carpeta asfáltica fueran atropellados.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, acudieron al sitio del accidente para realizar el acordonamiento, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas se encargó de tomar conocimiento, ambas unidades quedaron a su disposición.

No se descarta que el exceso de velocidad haya ocasionado que uno de los motociclistas perdiera el control.

Diariamente, en la zona urbana de Altamira se presentan hasta dos choques de motociclistas, pese al operativo que implementa la Dirección de Tránsito y la Secretaría de Seguridad Pública.

El titular de la corporación, Santiago Cerecedo Maya, reconoció que la mayoría de los motociclistas se desplaza a una velocidad inmoderada y por los carriles de alta.

Por. Óscar Figueroa

La Razón