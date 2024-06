Guapo recolector de basura se vuelve viral

El amor está en el aire, o al menos es lo piensan muchas personas convencidas de que “ese alguien especial” puede encontrarse en cualquier lugar y de forma inesperada, y tal vez no estén del todo equivocadas, pues efectivamente solo basta con poner un poco de atención en lo que ocurre a nuestro alrededor:

Y es que una mujer en Monterrey, Nuevo León tuvo la idea de crear un video en TikTok dedicado al recolector de basura que todos los días pasa por su casa para realizar su trabajo, lo curioso es que esta tiktoker considera que el hombre es muy guapo, por lo que decidió acompañar el clip con la canción “Bandido” de Ana Barbara.

“Que me lleve el de la basura. Si tiene esposa, soy fan de su relación”, escribió la usuaria Fátima Arias en la descripción del video.

En el clip, que ya se hizo viral y cuenta con más de 21 millones de reproducciones, muestra al trabajador muy feliz y sonriente recolectando la basura mientras la joven le entrega sus desechos, quien no puede evitar la emoción al ver al atractivo hombre que se percata de que está siendo grabado y solo atina a saludar a la cámara sin dejar de sonreír.

Fue así como cientos de mujeres comenzaron a preguntar en qué zona de la capital regia trabaja el hombre, ya que aseguraron, les gustaría mucho que también acudiera a sus casas a recoger la basura a bordo de su camión para conocerlo y verlo de cerca, y así descubrir si realmente luce tan guapo en persona como en el video.

“Ahora entiendo cuando mi abuela me decía, te va a llevar el camión de la basura”, “Sí se levantan esas canecas de basura, se imaginan como lo cargarían a uno”, “Por favor me dicen donde es que pasa ese camión de basura, quisiera mudarme”, “Acá por casa pasaba un chamacón bastante guapito que ya tenía fans jajaja chamacas locas”, “Ahora sí que me lleve el señor de la basura”, fueron algunos de los comentarios.

