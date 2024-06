La mezcla gastronómica de 2 países

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tacos “La Colombiana”, es la mezcla gastronómica de dos países: México y Colombia.

Liliana Roque, oriunda de Departamento del Putumayo, Colombia, lleva 7 meses en el municipio de Tampico, Tamaulipas.

Pese al poco tiempo que lleva en el sur de la entidad, ya es muy conocida por la delicia gastronómica que ofrece en avenida Las Torres con avenida Rivera de Champayán.

Se trata de un negocio de tacos de canasta, en donde mezcla el sabor de Colombia y México, a fin de dar un producto diferente.

Explicó que emprendió junto a su enamorado, un tampiqueño que conoció vía redes sociales y hasta los dos años pudo conocer en persona.

“Le dije a mi esposo, vamos a poner algo, vendemos, yo me mantengo entretenida, porque Liliana ha trabajado toda su vida”.

“Yo no pensé en me caso y me quedo en casa, yo le dije a mi esposo pongamos algo y a vender”.

Decidieron llevar su vida en la zona y ofrecer tacos de canasta fue una idea que planearon bien, y es que, su suegra tenía la receta perfecta.

“Probemos con los tacos, mi suegra me explica como funciona esto de los tacos, esto no es fácil, vengo de un lugar donde no hay, vengo a enterarme que hay chiles, allá solo es uno, acá hay variedad de chiles”.

Empezó a aprender sobre la gastronomía de México, cada vez quedaba más sorprendida y maravillada.

“Mi intención fue cambiar la manera en la que lo hacen acá para dar un producto diferente, en ningún momento para que sea mejor. Cuando venga el cliente a probar tacos La Colombiana diga es diferente al de la esquina”.

Prepara tres guisos diferentes: Deshebrada (con receta Colombiana), huevo verde (como lo hace la abuela) y Frijol (con chorizo español).

“Tacos de carne deshebrada con adobo colombiano. Hice el adobo al estilo que me enseñó mi mamá y se lo puse a la carne deshebrada; con el adobo que baño el taco quise hacerlo diferente con especias. Tengo de frijolito con chorizo español, también hacemos una ensalada”.

“Zanahoria con especias y aparte le pusimos papa, fue una receta de mi suegro”, agregó.

El costo del taco es de 12 pesos la pieza, el consumidor le pone lo que guste, aunque comentó entre risas, “la salsa pica pero me dicen que no pica, los mexicanos comen muy picoso”.

El amor la trajo a Tampico

Liliana, es una mujer profesionista, es enfermera y está organizando sus documentos para poder ejercer, además, es instructora.

Conoció a su esposo a través de redes sociales, tras varias semanas charlando buscaron la manera de conocerse en persona pero se atravesó la pandemia de Covid-19.

“Me enamoré de un tampiqueño, nos conocimos por redes sociales, tuvimos una relación de cuatro años a distancia, él iba o yo venía. La idea era llevarme al muchacho allá”.

Dijo que su plan inicial era llevarse a su amado a Colombia, pero sus suegros presentaron algunas lesiones y decidieron que lo mejor era estar en México para cuidarlos y brindarles todo su amor.

“Hace un tiempo atrás, mi suegro tuvo una cirugía, mi suegra un accidente, a raíz de eso cambiamos los planes y yo me vine para acá para no dejarlos solos”.

Al día de hoy se siente muy feliz de la familia que ha formado, de su nuevo hogar y de la calidez que caracteriza a los Tampiqueños.

Espera que pronto puedan hacerse de un local para ampliar el negocio, pues quiere que este proyecto crezca.

Por. Javier Cortés

EXPRESO LA RAZÓN