Dani Gallegos: sueña en grande

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Daniela Gallegos, es sinónimo de paciencia, de perseverancia y mucha fe. La jugadora victorense que actualmente juega con las Diablas Rojas del Toluca y la Selección Mexicana Sub-17, estuvo cerca de abandonar su sueño hace par de años, recibió una abofeteada que la dejó en el piso, pero a las buenas personas tarde o temprano les va bien y a ella, el balón, el fútbol y Dios le sonrieron en el momento más difícil de su carrera.

Su salida de América en el 2022 para ella fue un duro golpe, más porque no le daban oportunidad de jugar y aunque fue campeona en ese primer torneo, la falta de minutos de juego y estar lejos de casa, le hicieron romper, “yo creí que ya no iba a jugar, iba a estar difícil, porque no me mostré mucho, anímicamente sí me pegó”, indicó Gallegos Zozaya en charla exclusiva con Oé!

Afortunadamente todo cambió. Bien dicen que las cosas “pasan por algo”, y ese algo ha sido formidable para Daniela, quien además de ser titular con Toluca Sub-19, es seleccionada nacional y pronto podría hacer su debut en el máximo circuito del fútbol mexicano femenil.

Pero este camino no ha sido fácil para la tamaulipeca, quien ha atravesado momentos complicados en este proceso de formación pero al final siempre le ha sonreído la Fe.

El camino para ella inició hace poco más de 10 años, cuando ella tenía alrededor de tres años, edad en la que en un abrir y cerrar de ojos empezó a enamorarse la pelota de fútbol.

“En mi familia es mucho de seguir y jugar fútbol, toda es futbolera, recuerdo que mi tío abrió un equipo y yo iba a verlos jugar, yo agarraba un balón y jugaba con los niños que iban, me llamó mucho la atención la pelota y el fútbol”, comenzó a contar su historia de infancia.

“Yo tenía como tres años, pero después ya me metí a un equipo, estuve en el equipo de la Mainero, ahí duré como dos años y medio, después estuve en varios equipos, Arquitectos, Leones Negros, Academia Lucas Ayala, por varios, luego ya se hizo Correcaminos Femenil y estuve con ellas”, recordó.

Para Daniela el jugar contra hombres en sus inicios, le ayudó mucho a mejorar y tener más fogueo, “a mi me ayudaba y ayudó mucho el jugar con hombres, era muy bueno el jugar contra ellos porque pues era más físico y hacia esforzarte más”, detalló.

Sus primeros juegos en Copa UAT, no los recuerda, pero sí que ella disfrutaba, su pasión era el fútbol, “yo no recuerdo mucho la verdad, pero sí que había siempre mucha gente y ruido, a mi no me importaba yo iba a disfrutar el fútbol, si eran pocas las niñas que había pero eso no me importaba”.

Gallegos indicó que también su paso en Correcaminos le ayudó mucho a mejorar, ya que se hacían entrenamientos diarios y competencias regionales o nacionales.

“Correcaminos fue una buena etapa y en la que tuve más roce nacional, hubo una buena competencia, los entrenadores como el profe Pozos y Mario Sarmiento siempre fueron muy buenos para corregirnos y ayudarnos”, explicó.

SU PASO A FUERZAS BÁSICAS

Después de pasar la pandemia del COVID, Daniela se enteró que había visorias para el Club América, “el profe Pozos nos hizo la invitación a todas las jugadoras del Correcaminos, las que dábamos las edades que pedían, fue una visoria que se hizo después de la pandemia en El Carmen, fuimos muchas jugadoras, pasamos y después fuimos a Ciudad de México y también hubo muchas jugadoras y me eligieron a mi y a varias más de Tamaulipas”, señaló.

“Yo siempre le fui al América, yo desde que fui a visorias estaba con mucha ilusión, ya cuando quedé fue algo inolvidable, porque era mi primera oportunidad en la Liga, un doble sueño que se hacía realidad en ese momento”, expuso.

TÍTULO AGRIDULCE

Aunque Daniela Gallegos fue parte del primer título del América en la Liga Mx Femenil Fuerzas Básicas en lo que fue la categoría Sub-17 como menor, no fue algo muy bueno para ella, pues la falta de oportunidad empezó a frustrarla además de estar lejos de casa.

“Fue bueno (mi paso en América) y no tan bueno a la vez, al principio ya tenía minutos, sí jugaba, después se fue complicando la situación, ya no tenía tantos minutos, sí quedamos campeonas y fue algo muy bonito, pero yo quería jugar, fue algo como agridulce porque feliz de ser campeona pero agrio por no jugar”, mencionó.

UN DURO REVÉS

Daniela Gallegos pensó en lo peor… por su cabeza dominaba el pensamiento que iba a ser difícil destacar, de tener una nueva oportunidad, “soy sincera y sí pensé que las puertas se me cerrarían, que iba a estar complicado, pero a la vez tenía esa esperanza de que podría haber una chance, quería seguir buscándole”.

Sus ganas por cumplir el sueño la hicieron recuperar la confianza, y gracias a varias personas del fútbol victorense tuvo una nueva oportunidad.

Aunque por cabeza dominaba un poco la desconfianza, el gasto de ir a Toluca, el saber si no tenía oportunidades reales, entre otras cosas, fueron más las ganas de brillar.

“Al principio si dudé. Existe esa incertidumbre, cuando me hicieron la invitación de que me fuera casi de un día a otro, sí fue algo de duda de mi persona por estar lejos de casa una vez más y por todo lo que se vive, pero tomé la decisión con mis papás y decidí ir, gracias a Dios todo fue distinto, Toluca me recibió con los brazos abiertos y muy bien todo”.

El adaptarse a un nuevo equipo contó que no fue fácil, pero que pudo superar esa etapa gracias a la confianza que le dio el cuerpo técnico.

“Si fue difícil mi adaptación, otra vez a los entrenamientos y ganarle la confianza del cuerpo técnico, creo que la clave fue el trabajo, la confianza que agarré y me dieron y todo lo que pusimos ambas partes, así se me fueron dando las cosas”, detalló.

Como si estuviera tocada por Dios, Daniela en su primer torneo con Toluca tocó la gloria una vez más del campeonato, pero ahora sí como parte fundamental del equipo, “Gracias a Dios se nos dio quedar campeonas, ahora sí me tocó jugar la final, ser parte de todo, fue algo inolvidable, mi segundo título ahora con Toluca, la verdad fue uno de los días más inolvidables”.

SU PASO EN SELECCIÓN Y EXPERIENCIA ÚNICAS

Tras un buen paso en Toluca en sus primeros meses fue vista por entrenadores de Selección Mexicana, y fue incluida en una prelista para formar parte del equipo Sub-17.

“En el primer torneo de Toluca después de que se me dieron las cosas me vieron, me avisaron que estaba en una prelista, yo quería cerrar de la mejor forma el torneo por eso, y recuerdo que fue después de un partido en Juárez, cuando el coordinador del equipo me dijo, ‘acaba de llegar tu convocatoria y tienes que presentarte, tienes que aprovechar’, y sí lo hice, gracias a Dios todo el trabajo que se ha hecho en Toluca pude llevarlo a Selección y se me dio seguir siendo llamada”, puntualizó.

“Yo siempre me acuerdo de las personas que siempre me ayudaron o ayudan, después de ese llamado pensé en ellos, mi familia y quienes estuvieron en malos momentos. Toda mi familia se emocionó, sabía lo que significaba para mi”, añadió.

Dentro de lo que ha vivido con el Tricolor, es una Premundial, en el que logró un histórico pase a la Copa del Mundo Sub-17 ante equipos poderosos en fútbol femenil como Canadá, equipo al que ganaron el boleto en semifinales.

“Fue increíble todo, desde que llegamos a la sede, pero hablando del partido de semifinales contra Canadá, fue un día inolvidable, ese día nos sentíamos muy bien, confiadas y con el objetivo claro de ganar, estando ya en el juego fue como que tienes que dejar todo por el sueño, gracias a Dios ganamos, todas nos abrazamos fue algo increíble, dimos gracias a Dios, festejamos y sabíamos que ya habían cumplido un objetivo ante un gran equipo”, señaló.

Con una mentalidad diferente y ya madura, aunque fue parte importante del equipo mexicano, Gallegos no da por ganada su convocatoria a la Copa del Mundo a realizarse en República Dominicana.

“La verdad no hay nada definido, somos 26 jugadoras convocadas y recortarán para llegar a 21, entonces no me confío, sigo trabajando muy fuerte y mentalizada en que nada está escrito, sueño con estar en la Copa del Mundo y trabajo para llegar de la mejor manera”, dijo.

SUEÑA CON EL DEBUT EN PRIMERA

Ya ha sido campeona de Liga Mx Femenil en Fuerzas Básicas, ya fue convocada a Selección, pero ella tiene aún más metas que cumplir y una de ellas es debutar en primera división de Liga Mx Femenil.

Por el momento se encuentra en pretemporada con el primer equipo de Toluca, “te mentiría si te digo que no busco eso, no me apresuro, llegará en su momento pero todos soñamos con eso y por eso me he estado preparando estos tres años fuera de mi casa, para ese debut tan anhelado”, confesó.

“Ahora estoy en pretemporada, trabajando y aprendiendo, el torneo pasado fui convocada a un juego pero no entré, esta etapa pienso luchar, aprender y buscar estar lista para cuando se me dé la oportunidad”, añadió.

En estos meses que ha tenido la oportunidad de entrenar en el primer equipo, ha disfrutado pero también aprovechado para prepararse para lo que viene, “es difícil, hay mucho nivel, hay muchas experiencia en mi posición pero he aprendido mucho de ellas, no pude tener mejores mentoras como Natalia Gómez Junco, Alison Peralta, este proceso será muy bonito y disfruto cada entrenamiento”.

LEJOS DE CASA VALORA MÁS TODO

Gallegos recuerda lo que fue para ella el estar lejos de casa en un inicio y en la actualidad, pues es algo que la motiva pues sí pudo superar esos momentos complicados, ahora muchos de los retos no son ‘nada’.

“Yo me fui cuando tenía 14 años, me fui de Victoria, de mi casa, de mi familia, sí fui difícil, era muy apegada a mi familia y fue difícil el primer año, siempre les hablaba, perdí cumpleaños, día de las madres, muchas fechas importantes, pero supe llevarlo, a pesar de la distancia me di cuenta que ellos estaban conmigo, aún es complicado a veces pero ya sabes sobrellevar y motivarte, dar todo por ellos”.

VA POR SU FAMILIA Y SU ABUELO

Daniela es alguien agradecida y recuerda siempre a quienes la apoyaron desde que inició, otras personas que se unieron en el camino, pero sobre todo a su abuelo, a quien desafortunadamente no pudo conocer más que por dos años, pero ella conserva siempre una foto de él y la carga en su cartera.

“Dedico a mi abuelo que en paz descanse, yo no pude tenerlo en estos procesos pero él ha estado conmigo desde allá arriba y es para él, cada entrenamiento o partido pienso en mi abuelo, siempre traigo una foto de él que encontré en mi casa y de mi cartera no la saco, nunca me vio jugar pero siempre lo tengo en mi corazón”, finalizó.

Así Daniela Gallegos terminó la entrevista vía telefónica, una entrevista en la que hizo notar su madurez a pesar de tener solo 17 años, su humildad y mentalidad que tiene de salir adelante.

En próximos meses seguramente vivirá más cosas buenas y cumplirá sueños, también tendrá duros momentos que servirán para más aprendizajes en la vida y en el fútbol, Daniela Gallegos está destinada, tocada por Dios y con la bendición tan grande que le manda su abuelo desde el cielo, como su gran aliado y compañero en esta aventura en la que busca dejar un gran legado.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN