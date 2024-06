Oxígeno para Changoleón

En junio del año pasado, en plena efervescencia preelectoral, el presidente LÓPEZ OBRADOR se fue a comer con los principales aspirantes a la candidatura de MORENA, a quienes solía llamar “corcholatas”.

Los reunió en el restaurante “EL MAYOR” en pleno centro capitalino, a dos cuadras peatonales de Palacio Nacional, caminando hacia el norte, en la concurrencia de las calles JUSTO SIERRA y REPÚBLICA DE ARGENTINA.

Una semana atrás, MARCELO EBRARD había encabezado la ceremonia de su renuncia a Relaciones Exteriores y, junto a sus principales colaboradores, confirmaba su deseo de participar en la contienda interna por la nominación presidencial.

En la trinchera de la todavía jefa de gobierno capitalino CLAUDIA SHEINBAUM se esperaban un proceso interno más descansado, de mero trámite, pero la tolvanera desatada por MARCELO modificó los planes de CLAUDIA y de ANDRÉS MANUEL.

Fue necesario convocar a esa comida, para que AMLO fijara las reglas de la competencia, incluyendo compromisos que anticipaban el destino de los precandidatos perdedores, a los que se daría ubicación en los liderazgos de la cámara baja la alta y el gabinete.

El inmenso ventanal de “EL MAYOR” mira hacia el flanco oriental de la catedral metropolitana, teniendo al frente el Museo del Templo Mayor y, de fondo, el zócalo capitalino.

Ahí comieron y se entendieron. Importa decir que en un principio, el encuentro sería con cuatro aspirantes: CLAUDIA, MARCELO, ADÁN AUGUSTO y MONREAL. De última hora metieron al exgobernador chiapaneco del Partido Verde, MANUEL VELAZCO y también se coló el diputado GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, diputado del Partido del Trabajo (PT).

Publiqué una pequeña crónica en mi columna del jueves 8 de junio de 2023, bajo el título “Última cena con paisaje”, disponible en mi página de Blogger, acervo personal desde el año 2012 (https://is.gd/xq2sB6).



EL RECLAMO

Y bueno, un año después, ha corrido bastante agua por este río. La ganadora de dicho proceso interno fue CLAUDIA, quedando en segundo lugar EBRARD quien se inconformó en un principio contra el método y los resultados; aunque finalmente hizo las pases, luego de una encerrona con la doctora SHEINBAUM.

Por el lugar que ocupó en la competencia, MARCELO debía liderar al grupo parlamentario de MORENA en el Senado. Esto cambió hace poco. Aun siendo senador electo, deberá juramentar en el cargo y de inmediato pedir licencia para dirigir sus pasos hacia la Secretaría de Economía, donde será titular, luego de que CLAUDIA anunció los primeros nombramientos del nuevo gabinete.

Se desordenaron las piezas originalmente dispuestas por LÓPEZ OBRADOR en aquella reunión-comida. A dirigir la cámara alta va ADÁN AUGUSTO, mientras MONREAL iría al liderazgo de San Lázaro y nadie sabe en dónde pondrán a FERNÁNDEZ NOROÑA.

Puntual en su respuesta, este último reclamó el “incumplimiento de acuerdos” pues, a pesar de quedar en el tercer lugar de las encuestas, ni le tocó coordinación legislativa ni cargo en el gabinete (hasta ahora).

Lo cual bastó para que el buen GERARDO hiciera las declaraciones tremendistas de rigor, el numerito de protesta que ya le conocimos desde que echó pleito con PORFIRIO MUÑOZ LEDO en 2018 (o, incluso, antes).

-“ “Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir” (https://is.gd/GDIYjd), dijo NOROÑA, añadiendo que podría devolver la senaduría plurinominal que obtuvo el pasado 2 de junio (https://is.gd/fiH3c2).

Ameritaría así la respuesta inmediata de AMLO desde su mañanera, quien argumentó que los acuerdos de hace un año en “EL MAYOR” comprometían únicamente a los miembros de MORENA y esto no incluía a los del PT (https://is.gd/VcMOts).



VINO LA AYUDA

Tuvo que intervenir CLAUDIA quien, como presidenta electa, hizo un repaso de su cercanía con NOROÑA desde que ambos compartían la amistad juvenil con personalidades de la izquierda histórica.

Entre otros, el exlíder estudiantil de 1968, RAÚL ÁLVAREZ GARÍN y su esposa, la desaparecida MARÍA FERNANDA, “La Chata” CAMPA, hija de don VALENTÍN CAMPA, viejo lobo del Partido Comunista mexicano.

La “Chata”, era geóloga de profesión y académica unamita en el área de Ciencias de la Tierra. A propósito de su fallecimiento, en enero del 2019, la periodista BLANCHE PETRICH publicó una semblanza en LA JORNADA, cuya lectura vale la pena retomar (https://is.gd/2Gvgeo).

Se recuerda que ÁLVAREZ GARÍN fue alumno en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también en la licenciatura de Físico-Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. Durante el movimiento de 1968 fue miembro del Consejo Nacional de Huelga (CNH) por parte del IPN.

¿A dónde va NOROÑA?, pues hombre… Aún falta medio gabinete por nombrar, pero no es lo único. También hay cargos en organismos paraestatales que igual pueden calificarse como parte del “gabinete ampliado”.

Tonto nunca ha sido. Se diría que el hombre pataleó a tiempo y con fuerza, cuando todavía quedan puestos para repartir dentro del primer nivel. De algo sirve llevar tantos años en esto.

De hecho, la respuesta de la doctora SHEINBAUM es muy condescendiente y hasta puede considerarse como una amable y oportuna dotación de oxígeno para el también llamado “Changoleón”.



