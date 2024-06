“No somos amigos”: Yuri asegura que ella y Cristian Castro solo son compañeros de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuri y Cristian Castro darán por finalizado su serie de conciertos en conjunto “Unidos en el escenario tour”, una corta pero exitosa gira, en medio de una serie de especulaciones acerca de su repentina culminación. Ha sido la propia cantante quien se ha encargado de esclarecer este abrupto anuncio.

“Me hubiera gustado que hubiéramos seguido haciendo más cosas pero bueno vuelvo a repetir, las cosas pasan por algo, Cris decidió que no, no sé por qué motivo. En lo que cabe en mí, creo que hicimos una dupla muy bonita y a él la gente lo estaba esperando, tenía 10 años que no venía”, mencionó la jarocha.

“Cris, como lo he comentado y él ya lo sabe, no lo digo porque me caiga gordo, o me peleé, no. Hay artistas que son más comunicativos, hay artistas que les gusta más compartir, convivir. A él no le gusta mucho, es más serio. Me dice: “yo soy más reservado”. Le dije: “vámonos a comer, a echar chorcha” porque eso hacía yo con las Pandora, con Mijares en gira. Me dijo “yo no soy mucho de convivir, yo soy muy reservado” y bueno se respeta”, reveló.

La veracruzana aseguró que sobre el escenario tanto ella como el hijo de Verónica Castro se han mostrado profesionales para el público, aunque la interacción espontánea en escena se ha limitado a causa de la diferencia de personalidades.

“En el escenario bien, ya no hay mucho chacoteo como antes. Lo que pasa es que en esos ‘chacoteos’ decíamos cosas que no estaban buenas, y dijimos no, ya. Y más que ‘chacoteos’, desde un principio a él no le gustaba mucho compartir lo del “Osito Panda” y lo hacía, de todas maneras lo hacía. Ya después dijimos: “ya sabemos que ese rollo del Osito Panda y el Gallito Feliz no te gusta”, porque es muy serio, más reservado y a mí sí me encanta el desorden. Y la gente no tiene que ser como yo ni yo como él y dejamos de chacotear y nos dedicamos más a lo que la gente va a ver que es a cantar”, dijo.

La cantante reveló que durante la gira se llegaron a vivir desacuerdos entre ambos en donde hasta hubo momentos de tensión.

“Pero la verdad yo les dije saben qué denme chance a que yo me refresque porque sí es un poco tensante el ponerse de acuerdo, no todos los artistas piensan como uno. Yo soy muy disciplinada, a mi me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas. Y no a todos les gusta ensayar ni ser disciplinados. Y eso a mí me pone de malas, así que yo les dije a Ocesa: “aguántenme tantito, déjenme respirar ya con Cristian ahorita, déjenme soltar un poquito porque si hubo momentos de tensión, no de conflicto, ojo, tensión porque somos dos mentalidades diferentes”, compartió.

Yuri aseguró que su relación con Castro se limita solo al ámbito profesional.

“Es que no somos amigos. Si tú me dices ‘amigos ‘, Mijares, ‘amigos’, Pandora. Cristian y yo somos compañeros de trabajo pero amigos, el amigo es: “vente, vámonos a tomar una copita, vámonos a comer. Oye, ¿cómo estás?”. Y no, Cristian y yo no somos amigos o sea somos compañeros de trabajo. Y él es muy respetuoso, nunca me faltó al respeto, siempre se cuadró. El otro día lo escuché que dijo: “Yuri quería que yo ensayara, Yuri quería que hiciera mis ‘gargaritas’, que me cuidara”, y pues soy como su madre y la verdad lindo, nunca me falto al respeto”, dijo.

“Sólo una vez nos fuimos a cenar todos, mi manager, mi esposo, mi hija, nos invitó y la pasamos bastante bien pero no es una persona que sea muy compartida pero igual respetado porque no todos los artistas son iguales”, añadió.

También compartió que aunque se tenía contemplado que la gira continuara por más ciudades e incluso fuera del país, los planes se truncaron, pero existe la posibilidad de retomar el concepto al lado de otra grande figura.

“Ocesa si quería que siguiéramos con otra persona, no voy a decir nombres para que no se me queme el nombre, pero si querían que hiciera el año que viene. A mí me encantan los conceptos, tengo muy buena experiencia con Pandora, Mijares, con Lupita D’Alessio. También aunque Lupita es temperamental pero la pasamos bien, con Lupita si compartía y nos íbamos a comer”, aseveró.

“Mañana en Torreón ahí terminamos. Mucha gente me dice: “¿Y si a lo mejor en dos, tres meses lo quisiera retomar?”, no ya no hay vuelta atrás. Lo siento mucho querido, ya estoy preparando mi nuevo show”, finalizó.

Yuri revela su placa de “sold out” en la Arena Monterrey

El éxito que Yuri ha cosechado en la Sultana del Norte se ha materializado en llenos totales durante los conciertos que ha presentado en la Arena Monterrey, por lo que ha sido su vocero oficial Dante Guillén, quien ha invitado a la cantante a develar una placa en este recinto por realizar ocho conciertos “sold out”.

“Me siento tan agradecida de que me den esta placa a mi edad, con mi carrera, con todo lo que a lo mejor para mucha gente diría: “no la Yuri ya está acabada”. La Arena me dio un status. Yo feliz, agradecida con Dios primeramente como siempre porque él es el que me da gracia, él es el que me da la fuerza, me da esa pasión de hacer las cosas”, dijo.

La placa de Yuri ahora se encuentra al lado de otras importantes celebridades que también han logrado acontecimientos importantes como Katy Perry y Justin Bieber.

“Yo le doy muchas gracias a Zignia porque ellos tuvieron fe en mí, y me convencieron para tirarme al ruedo. Soy una mujer que le gustan los retos, venir a la Arena y entrarle, producir shows, de la calidad que se presentan aquí le entré y no me arrepiento, porque esto me da un status como artista. La Arena tiene esa magia y sobre todo como artista ochentera, se puede decir que soy la única ochentera que he llenado este recinto gracias a Dios.

Además la cantante que cuenta con 47 años de trayectoria prometió que regresará a la Sultana del norte con un nuevo espectáculo que asegura que el concepto será algo diferente que ninguna mexicana ha presentado y que llegará para febrero o marzo del próximo año.

“El público de Monterrey trabajamos para conquistarlo, porque el público de Monterrey es entrón pero hay que conquistarlo. Ya tengo un público cautivo aquí en Monterrey que sabe que cada espectáculo que yo presento la Arena se presta para eso, todo se ve impresionante. El público de Monterrey es uno de los más fieles que he tenido y que hemos tenido esos “sold outs”, concluyó.

Sabine Moussier es la sexta confirmada para La Casa de los Famosos México, en su edición 2024. Este viernes se anunció su participación durante la telenovela El amor no tiene receta.

La actriz mexicana, que se ha encumbrado en las telenovelas con roles de villana, se integrará al reality show que inicia el próximo 21 de julio por Televisa y su plataforma de streaming, Vix.

¿Cómo se anunció la participación de Sabine Moussier en La Casa de los Famosos México?

“Feliz de que me habite una hermosa villana de telenovelas ¡Bienvenida a #LaCasaDeLosFamososMX, Sabine. #RevelacionesLCDLFMX”, señaló la cuenta de Instagram del reality show luego de que se reveló la participación de Sabine en la telenovela.

La actriz se sumó a los cinco participantes ya confirmados:

•Mario Bezares

•Briggitte Bozzo,

•Shanik Berman

•Agustín Fernández

•Arath de la Torre

¿Quiénes son los habitantes confirmados para La Casa de los Famosos México 2?

•Mario Bezares

Mario Bezares fue una de las figuras más importantes dentro del mundo del entretenimiento de los años noventas porque era ‘patiño’ de Paco Stanley en programas como Una tras otra y Pácatelas.

Comenzó su carrera en la televisión como coreógrafo, sin embargo, en el año de 1995, incursionó con Paco en el programa Pácatelas como su compañero y patiño.

Después del asesinato de Stanley en 1999, Mario fue uno de los sospechosos. Estuvo encarcelado durante año y medio, afortunadamente se estableció que no había tenido nada que ver con el crimen y quedó libre. Tras esta situación, Mario siguió su carrera televisiva, sobre todo en programas de MULTIMEDIOS.

Mario Bezares es el primer confirmado para el reality / Especial

•Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo es una celebridad que inició su carrera en México como actriz infantil: a los 4 años, tras llegar a México proveniente de su natal Venezuela, debutó como actriz en la telenovela Rebelde.

Tras esto, fue parte del elenco Abismo de Pasión, donde le dio vida al personaje de Angelique Boyer cuándo era niña. Dicho trabajo le abrió muchas puertas, por ejemplo: para la película No manches Frida junto a Omar Chaparro y Martha Higareda.

Bozzo también han tenido participación en episodios del programa de televisión Como dice el dicho.

Briggitte Bozzo, la segunda confirmada para entrar a La Casa de los Famosos | ESPECIAL

•Shanik Berman

Un comunicado de La Casa de los Famosos México presentó a Shanik como una “escritora, locutora y figura destacada del periodismo de espectáculos en México”.

“Es pionera en abordar temas controvertidos en el mundo del entretenimiento como sexualidad, infidelidad y divorcio. Ha entrevistado a celebridades como Miguel Bosé, José José y Luis Miguel”, agregó el texto sobre la actual colaboradora de los programas Con Permiso y Hoy.

•Agustín Fernández

Nació en Buenos Aires, Argentina el 13 de marzo de 1990, actualmente tiene 34 años y es reconocido por trabajar como modelo, deportista e influencer. Lleva radicando en México desde el año 2013.

Es recordado por haber aparecido en algunos programas de televisión como Enamorándonos en el año 2018, del cuál formó parte durante dos años; y por el reality show deportivo llamado Guerreros 2020; de igual manera tuvo una aparición en Reto 4 Elementos, Quiero cantar y Las estrellas bailan.

•Arath de la Torre

Es un reconocido actor, conductor y comediante mexicano, nacido el 20 de marzo de 1975 en Cancún, Quintana Roo.

Su carrera comenzó a los 20 años con su debut en la telenovela Caminos cruzados (1995), tras abandonar la escuela a los 17 años para unirse al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa en la Ciudad de México.

Desde entonces, se ha destacado como uno de los artistas más destacados de Televisa y ha participado tanto en series de televisión como en telenovelas

