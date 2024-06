Captan la furia del huracán Beryl mediante un satélite

El huracán Beryl continúa como categoría 3 y se ubica a 3 mil 780 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo, su intensidad sube paulatinamente y las imágenes de su desarrollo captadas vía satélite fueron compartidas en las redes sociales.

A través de la cuenta Zoom Earth dedicada a mostrar el mapa meteorológico interactivo y rastreador de huracanes, se observan las imágenes satelitales en tiempo real de la formación y el paso del huracán Beryl que pese a su ostentosa aparición, no pone en riesgo a las playas mexicanas.

¿Cuál es la amenaza del huracán Beryl?

Sin embargo, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la presencia del fenómeno amenaza principalmente a Islas de Barlovento, pero con el mayor riesgo del núcleo en San Vicente y las Granadinas, y Granada.

El Centro Nacional de Huracanes informó a través de su cuenta de Twitter que se espera que Beryl escale en intensidad y sea este lunes por la madrugada cuando amenace con marejadas ciclónicas potencialmente mortales y olas dañinas.

“Se esperan vientos huracanados potencialmente catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y olas dañinas cuando Beryl pase sobre partes de las Islas de Barlovento con el mayor riesgo del núcleo en San Vicente y las Granadinas, y Granada a partir de la madrugada del lunes. Todos los preparativos deberían concluirse rápidamente hoy”, señaló el Centro Nacional de Huracanes.

¿Cómo se ve el huracán Beryl?

A serious situation is developing for the Windward Islands as Major Hurricane #Beryl approaches.

Hurricane Warnings are in effect for Barbados, St. Lucia, St. Vincent & The Grenadines, Grenada, and Tobago island. pic.twitter.com/A6ntEZ0Oln

— Zoom Earth (@zoom_earth) June 30, 2024