Esposo de Karla Panini le habría sido infiel

También publicó capturas de pantalla de una conversación en la que Garza la invitaba a visitar México y le hacía cumplidos, sugiriendo un interés romántico.

En su cuenta de Instagram, Estefany compartió más detalles. Según ella, Américo Garza le mostró interés a pesar de saber que ella reside en Honduras.

Además, Estefany compartió que se comunicó directamente con Karla Panini para informarle sobre el comportamiento de su esposo, asegurando que no siguió el juego para no parecer hipócrita, pero que de haberlo hecho, ya estaría en México.

La reacción de Panini fue bloquear a Estefany después de responder con emojis de aplausos a una de sus historias en Instagram.

Estefany, sin quedarse callada, dedicó un último mensaje a Panini, acusándola de traicionar a su mejor amiga, Karla Luna y pidiéndole a Américo Garza a enfrentar las acusaciones públicamente.

La tiktoker insistió en que Panini debía aceptar que “todo en la vida se paga y se devuelve”.

Karla Panini, al conocer las acusaciones, decidió responder a través de sus redes sociales. Descalificó las afirmaciones de Estefany, argumentando que primero era una “hater” que luego buscó atención cambiando su postura. Panini mostró capturas de mensajes ofensivos que Estefany le había enviado previamente y que luego borró.

Según Panini, estas acciones solo demostraban que Estefany buscaba seguidores y carecía de pruebas reales sobre la supuesta infidelidad.

“Ella misma borra los mensajes de hate y luego me pone: ‘Tengo información importante, tu marido te engaña’. Según ella me manda la información, los screen. ¿Hija, eso qué tiene que ver? Eso no comprueba nada. Luego se pone a mandarme y mandarme mensajes, pero se le olvidó a la zonza borrar sus mensajes de hate. Entonces, se dio cuenta y los borró. ¿Qué pretende? Quiere seguidores”.