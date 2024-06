Próximo Congreso: otra realidad política

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El 1 de octubre entrará en funciones la 66 Legislatura, la primera de la historia en contar con mayoría calificada de Morena, lo que le dará la posibilidad de reformar la constitución y meter mano en la conformación actual de los organismos autónomos, que en algunos casos todavía responde a los intereses del régimen panista.

Enfrente tendrá una bancada diezmada, que no rebasará las siete u ocho diputaciones, casi todas en manos de abiertos representantes del grupo político del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Una de las pocas posiciones panistas al interior del Congreso que escapará a esa definición es la de José Schekaibán, el único candidato de Acción Nacional que ganó su elección en las urnas por el Distrito 22 de Tampico.

A Pepe, actual Secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tampico, desde hace tiempo se le percibe como el hombre más cercano en términos políticos a Jesús Nader, lo que de hecho lo convirtió en su propuesta para la candidatura a la alcaldía. Finalmente, la nominación recayó en manos de Rosa González Azcárraga, luego de un intenso duelo interno con los cabecistas, que incluye también la competencia del diputado local Mon Marón, quien será regidor en el próximo Cabildo de Tampico.

Scheckaibán tendrá como compañeros a un ex senador, ex diputados locales y federales, y ex funcionarios estatales, que fueron incluidos en la lista de representación proporcional en una votación que desató la inconformidad de algunos cuadros panistas, como Arturo Soto Alemán, quien de hecho presentó una impugnación ante los tribunales electorales.

La primera posición de esa lista es para Rosario González Flores, la más fiel representante de los intereses cabecistas en el panismo de Tampico, junto a Luis Alonso Mejía. Ha sido regidora en el puerto, dirigente municipal del partido, y más recientemente Secretaria General en el Comité Directivo Estatal, lo que le sirvió para asumir como presidenta en funciones, cuando Luis René Cantú “El Cachorro”, renunció para asumir la candidatura por Reynosa.

El segundo diputado plurinominal del PAN sería Ismael García Cabeza de Vaca, quien solicitó licencia al Senado de la República desde el 28 de febrero del 2024, para competir en la elección local.

Desde entonces, no se le ha visto en suelo mexicano, ni siquiera en los eventos que encabezaron los candidatos en la frontera tamaulipeca. Por ello, se ha especulado que ante el dominio que tendrá Morena en el Congreso, con una mayoría calificada -suficiente para aprobar un desafuero, por ejemplo- el hermano del ex gobernador podría declinar a rendir protesta.

Su suplente es Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, el ex Secretario de Administración, en el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, y quien ha sido señalado como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por irregularidades financieras y administrativas.

La tercera diputada plurinominal es para otra figura cabecista. Marina Edith Ramírez Andrade, de San Fernando, es actual diputada en la 65 Legislatura, donde se ha confirmado como una de las principales defensoras del grupo político del ex gobernador.

La diputada fue Nuestra Belleza Tamaulipas en 1990 y está casada con Julio Gutiérrez Chapa, quien dirigió la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, durante el sexenio anterior. Hasta la cuarta posición aparece un cuadro de otro grupo panista, el diputado federal con licencia Vicente Verástegui Ostos, hermano del ex candidato a la gubernatura de Tamaulipas, César Verástegui Ostos “El Truco”, quien ahora será diputado federal por la vía plurinominal tras remplazar al ex gobernador, impedido para ser candidato por los procesos legales en su contra.

Vicente Verástegui ya dio de qué hablar en el Congreso de Tamaulipas, el año pasado, cuando encabezó un intento por tomar las instalaciones del Palacio Legislativo de manera violenta, agrediendo incluso a algunos funcionarios como José Inés Figueroa, director de Comunicación.

Recientemente también se han conocido múltiples denuncias contra Vicente en la región de Mante y Xicoténcatl por el supuesto uso irregular del agua para riego. La quinta diputada de representación proporcional del PAN será Patricia Mireya Saldivar Cano, también considerada cercana al círculo cabecista.

Está casada con el actual magistrado Javier Castro Ormaechea, ex titular de la Fiscalía Anticorrupción, desde donde encabezó investigaciones y procesos judiciales contra adversarios políticos del régimen.

Saldivar Cano pasó de ser psicóloga y docente de inglés en el CBTIS 119, a ocupar cargos en el sexenio anterior como Directora General de Recursos Humanos y encargada del despacho de la subsecretaría de Derechos Humanos y Atención Social en SEBIEN.

Hasta la sexta posición, y con cierto grado de incertidumbre de alcanzar o no un lugar en la próxima legislatura, aparece el ex Secretario General de Gobierno, Gerardo Peña, a quien hasta hace poco muchos apuntaban como el próximo dirigente del Comité Estatal. Peña, uno de los operadores más cercanos a los Cabeza de Vaca, fungió como el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez en Tamaulipas.

LA BANCADA DE LA 4T

El Grupo Parlamentario de Morena estará integrado por siete diputados que alcanzaron la reelección en las urnas.

Se trata de una bancada que no será muy distinta a la actual, con personajes ligados a diversos grupos regionales, aunque en esta ocasión obtuvieron su candidatura en un contexto diferente, con un gobernador en turno ejerciendo su liderazgo político. Entre los que repiten está Gabriela Regalado Fuentes de Nuevo Laredo, quien en la actual Legislatura ha mostrado disciplina para respaldar las propuestas de su grupo parlamentario.

Tres de los diputados de mayoría de Reynosa también lograron la reelección en las urnas, aunque en condiciones muy diferentes a las del 2021.

Ahora, se enfrentaron directamente al alcalde Carlos Peña Ortiz y a su madre, Maki Ortiz, por considerar que el proceso para elegir candidatura a la alcaldía fue una imposición

Hace tres años, Marco Antonio Gallegos Galván y Humberto Prieto eran considerados como los legisladores más cercanos a los Peña Ortiz, pero esto cambió drásticamente en los últimos meses. Mientras que la también reynosense, Magaly Deandar, se consolidó como la candidata mejor votada, después de haber sido mencionada como posible candidata a una diputación federal, o a la presidencia municipal.

También tendrá otro periodo el diputado de Valle Hermoso, Eliphalet Gómez Lozano, quien actualmente preside la Mesa Directiva y en algún momento fue considerado como candidato a una diputación federal.

“Elifa”, como le conocen en el Congreso, también ha mostrado sintonía con los proyectos políticos del Gobierno del Estado. Otro que tendrá un segundo periodo como diputado será Isidro Vargas Fernández, de Matamoros, quien en una primera instancia fue candidato en el 2021 después de haber sido síndico en el Ayuntamiento de Mario López Hernández, pero con el tiempo, y tras los dislates políticos del alcalde, ha puesto distancia con él.

Por el muy particular contexto político de Matamoros, será una incógnita será conocer el comportamiento del diputado electo Víctor García Fuentes, quien ocupaba la Secretaría de Salud de ese ayuntamiento, y en algún momento fue propuesto por “La Borrega” como uno de los posibles candidatos a sucederlo. En el centro y sur del estado sí habrá relevo en la mayoría de los distritos.

En los de Victoria, asumirán una curul Blanca Anzaldua Nájera, representante del gremio magisterial, y Katalyna Méndez Cepeda, del sector juvenil de Morena, quien de hecho viene de presidir el Instituto de la Juventud.

En la región cañera llegapor El Mante el doctor Alberto Moctezuma Castillo, ex titular de Coepris en la zona, y Francisco Hernández Niño por Xicoténcatl, ambos con cercanía a la agrupación Avanzada Tamaulipeca que dirige Américo Villarreal Santiago.

También como propuestas impulsadas por esa corriente política llegan al Congreso nuevos diputados como Sergio Arturo Castillo de Nuevo Laredo, Eva Reyes González de Reynosa, y del sur, Marcelo Abundiz en Altamira, y Claudio de Leija en Ciudad Madero.

Lo mismo que Katalyna Méndez en el distrito 14 de Victoria, y Marco Gallegos en el 3 de Reynosa. Desde ahora, se ha puesto sobre la mesa la pregunta de quién coordinará la bancada y por ende, quién ocupará la Presidencia de la Junta de Gobierno y la Junta de Coordinación Política del Congreso.

Dos nombres han destacado en los últimos días, por contar con experiencia en ese sentido: Armando Zertuche, quien llegaría por la vía plurinominal, y fue el primer coordinador morenista en la actual legislatura. La otra opción es Úrsula Salazar Mojica, quien ganó su elección en el Distrito 21 de Tampico, y es la actual presidenta de la Jucopo.

También asumirá una posición plurinominal, la actual dirigente estatal de Morena, Yuriria Iturbe, por lo que sería una posibilidad más para la coordinación. La composición final de la Legislatura 66 será confirmada una vez que el Instituto Electoral de Tamaulipas reparta las posiciones plurinominales y se agoten los recursos de inconformidad ante los tribunales electorales. Por lo pronto, la certeza al respecto es que Morena y aliados contarán con una mayoría calificada que les permitirá controlar la agenda legislativa.

POR STAFF