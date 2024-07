El poder, juego de vencidas

Mucho tendrá que decir el Secretario de Seguridad Pública del Estado SERGIO HERNANDO CHAVEZ GARCIA, respecto al accidente suscitado a la altura del kilómetro 227 de la carretera Victoria-Matamoros donde participó una patrulla de la Guardia Estatal presuntamente clonada al menos de eso se percataron elementos de la misma corporación policiaca quienes detectaron evidentes irregularidades tales como no traer placas y el número de la unidad que no corresponde a la zona donde transita.

El incidente para nada es menor, de arranque queda claro que la ciudadanía de Tamaulipas y otras partes de la república no pueden confiar en dicha corporación que pensar o hacer cuando se indique a los automovilistas parar por equis motivo en la carretera, tan simple que no se sabe si la unidad es oficial o clonada como la accidentada así de fácil.

Sin duda que la mentada secretaría de seguridad debe y tiene la obligación de crear una estrategia evidente para que los miles de automovilistas que a diario tienen la necesidad de trasladarse por las carreteras de la entidad lo hagan de manera segura.

Está de más decir que esta circunstancia es una contrariedad más a la que lamentablemente se suman a las ya existentes.

Desde luego hay que esperar haber que dice del peligroso suceso el muy “experimentado” vocero de seguridad estatal JORGE CUELLAR MONTOYA en sus cada vez más cuestionadas comparecencias ante los medios de comunicación, lo menos que se espera es que diga las cosas lo más apegado a la realidad aunque es muy difícil lo haga conociéndose su mentirosilla manera de actuar, al tiempo.

En tanto como en toda elección local, estatal o federal es normal que surjan toda clases de conflictos apenas concluyan incluso, hasta enfrentamientos entre los mismos contendientes de partido, ahí está el caso a nivel nacional de GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, a quien lo chamaquearon brutalmente y lo más triste es que tendrá que apechugar y agarrar lo que le “avienten”.

Aquí en lo cortito también se cuecen habas sabemos de algunos espacios presuntamente “negociados” que no están siendo respetados por el morenismo nacional lo que está motivando que entre los ganadores al menos del senado tamaulipeco, los ánimos se encuentran muy caldeados y en franco aumento, existe literal, una guerra de vencidas.

Asimismo entre los triunfadores en la pasada elección ya existen quienes andan planeando su futuro a cuatro años de distancia creyendo lamentablemente que ganaron gracias a su carisma y no al trabajo de la estructura partidista y proyecto político definido en el estado que todo mundo sabe lo encabeza el primer morenista en Tamaulipas, el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

En ese sentido deben entender primero a respetar los tiempos y por ende las razones que llevan a un jefe de estado a tomar las decisiones cuando lo considere conveniente, así las cosas.

En otro tema en los cambios que se vienen como así lo aquí lo hemos precisado agrege desde ahora el de la titular de Economía NINFA CANTÚ DEÁNDAR, su paso por dicha área está sellado, al tiempo al igual que el resto.

En otro asunto la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas realiza trabajos de rehabilitación y modernización en el Museo de Historia y Arte TAMUX así como al planetario “Dr. Ramiros Iglesias”.

La idea es ofrecer un mejor servicio al público con instalaciones funcionales con la finalidad de ofertar espacios interactivos para que la niñez tamaulipeca adquieran conocimientos a través de juegos y talleres entre otras muchas cosas.

De igual manera se trabaja en el planetario donde se han mejorado la diversidad de proyecciones así como también las experiencias interactivas del público asistente.

Indudablemente que con este tipo de acciones, se fortalece el humanismo, los valores y las buenas costumbres que impulsa y promueve el Gobernador VILLARREAL ANAYA y su esposa y presidenta del DIF Tamaulipas la doctora MARIA SANTIAGO de VILLARREAL.

En otras cosas la Universidad Autónoma de Tamaulipas se reporta lista para llevar a cabo su tradicional campamento de verano científico infantil “Amor por la Ciencia” diseñado para niñas y niños de seis a doce años.

La idea fundamental es promover el interés por el estudio, estimular el aprendizaje interactivo, incentivar la creatividad, fomentar la inclusión, instruir en valores científicos y crear conciencia vocacional.

Dicha actividad se llevará a cabo del 15 y hasta el 19 de julio en las sedes de Tampico y Reynosa y del 12 al 16 de agosto en Ciudad Victoria.

El verano es organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado bajo la guía de expertos en diversas disciplinas científicas, donde se ofrece un entorno seguro y enriquecedor para que los asistentes adquieran conocimientos y habilidades en su formación educativa, entre otras muchas razones.

Por: Miguel Ángel Aguilar Rodríguez

Correo: maguilar96@hotmail.com