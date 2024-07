Se acabó del amo

Jaime Lozano, director técnico de la Selección mayor del fútbol mexicano varonil, parece haber perdido la confianza del público y expertos analistas; como que se les acabó el amor con el actual estratega poseedor de la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos.

Es cierto, el balompie mexicano no tendrá la oportunidad de defender su presea, y mucho menos de buscar la medalla de oro en los juegos de Francia 2024, tristemente no se calificó a la competición del Olimpo.

Así que los resultados alcanzados en la Copa América, tampoco sorprenden, ninguno de los que representaron a nuestro país tenía experiencia en este tipo de torneos.

Si quieren ponerse fieros, bueno, argumenten que Lozano, su cuerpo técnico y los seleccionados Jorge Sánchez, Johan Vasquez, César Montes, Uriel Antuna y Roberto Alvarado, fueron medallistas olímpicos, eso no es suficiente, por cierto, ya se les olvidó que fue campeón de la Copa de Oro 2023, y que el objetivo principal no era la fase de grupos del torneo de Conmebol, no, la meta es el mundial y el famoso quinto partido.

En fin, Aston Martin. Bugatti. Ferrari. McLaren. Mercedes Benz. Audi. BMW todas esas marcas y la FMF, son entidades privadas, sí, privadas y no los leo criticando, ni queriendo influir en las decisiones que toman sus directivos ¡ubíquense!

Pero así como unos “fracasan”, en Estados Unidos, otros como el Gobierno de Tamaulipas, triunfan en el país de las barras y las estrellas con el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en Texas.

Cientos de visitantes conocieron la oferta turística de la entidad, en el marco del Tercer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos, realizado en San Antonio, Texas, donde participaron 677 expositores de 27 estados, así como los pueblos y barrios mágicos de la República Mexicana, Tamaulipas lució la cuera tamaulipeca y presentó su oferta turística, gastronómica y cultural ante más de 6,500 asistentes.

Además, se lograron más de 50 citas de negocios y se agendaron próximas visitas al estado.

En la intimidad… el domingo fue una locura en Playa de Miramar debido al avistamiento de tres cocodrilos en las inmediaciones de las escolleras.

Los bañistas fueron los que reportaron a la autoridad municipal, todo un caos.

Lo rescatable es la disposición de los constructores del sur de Tamaulipas quienes apoyaron con maquinaria y equipo pesado al gobierno del estado para retirar el lirio acuático, palizada y demás basura que arrojó la fuerza del río Pánuco al Golfo de México, si, también los tres cocos arrastrados por la corriente.

Por. David Ed Castellanos Terán

