Huracán Beryl ofrece una visión aterradora del futuro

El trayecto del huracán Beryl, categoría 5, las más alta en la escala Saffir-Simpson, ya provocó muerte y destrucción en el Caribe oriental y se dirige con vientos superiores a los 250 kilómetros a costas mexicanas, lo que ya se considera como inusual por los expertos del clima, quienes pronostican un complicado panorama para el futuro del planeta.

Y es que, desde que se tiene registro, nunca se había formado en esta época del año un huracán de máxima intensidad en el Atlántico, por lo que Beryl, que ha alcanzado esta fuerza mientras se aproxima a Jamaica, sienta un “alarmante precedente”, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

For #TimelapseTuesday , this #GeoColor imagery from @NOAA 's #GOESEast satellite shows the first 4-days of #Beryl , when the storm grew from a tropical cyclone in the western Atlantic Ocean to a category 5 hurricane in the Caribbean Sea.

Beryl es un “alarmante precedente” en la temporada de huracanes

Científicos del clima advirtieron que esta tormenta récord es un ejemplo actual de lo que podemos esperar en un planeta que se calienta rápidamente.

Incluso antes de que comenzara la temporada de huracanes en el Atlántico el 1 de junio, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos predijo una alta probabilidad de actividad por encima de lo normal, anticipando entre 17 y 25 tormentas con nombre este año.

Al respecto, Matthew Cappucci, meteorólogo del Capital Weather Gang del Washington Post, destacó algunos récords que Beryl ya ha establecido y subrayó que el ciclón tiene una importante conexión con el cambio climático provocado por el hombre, debido a que este fenómeno propicia el desarrollo de tormentas más fuertes y húmedas que tienen mayor probabilidad de intensificarse rápidamente.

Hurricane Beryl has achieved the following:

– Earliest Category 4 on record in Atlantic

– Earliest Category 5 on record in Atlantic

– Fastest intensification before September in Atlantic

– Southernmost Category 4 on record

The fingerprint of #climate change is a solid one. pic.twitter.com/tkv3zIbXwd

— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) July 2, 2024