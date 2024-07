La UIFE entra al caso ITAIT

El que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica -UIFE-, tome el curso de la investigación en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas -ITAIT- escala un nuevo nivel, porque no solo es la ASE la que está detrás de supuestas irregularidades financieras, ahora es una segunda instancia que busca enmarcar una serie de delitos que tendrán que demostrarse.

Hay casos donde presuntamente, tiene responsabilidad Humberto Rangel ex Comisionado del ITAIT sin descartar los alcances que tenga la actual Presidenta del Instituto Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, y seguramente será tarea de las instancias que se están encargando de estos hechos, poder demostrarlo.

Uno de los aspectos que deben verse con atención, es que los ex Comisionados y Comisionados del ITAIT, han recibido un aliento de apoyo por parte de la Fiscalía Anticorrupción, al decirles que tendrán el respaldo de grupo.

Y puede ser cierto porque, la Fiscalía Anticorrupción, no deja de ser, una las trincheras de protección y ataque, que tiene el grupo político del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y donde también forman parte Rocha Sobrevilla, Rosalba Robinson Terán y el mismo Humberto Rangel Vallejo ex Presidente del ITAIT.

Pero por otra parte, hay una Auditoría Superior del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica -UIFE- que están ‘espulgando’ las cuentas públicas y aquellas dependencias donde el ex gobernador, logró crear un grupo político para tener un poder trasexenal, como las Fiscalías, el propio ITAIT o el Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo.

Por cierto que en este Tribunal, el bloqueo de todos los actos en contra de ex secretarios o ex funcionarios del PAN están frenados o bien, los han dejado libres de toda culpa, a pesar de las pruebas que se presentaron por parte de la Contraloría.

El hecho es que, la UIFE está en proceso de actuar contra funcionarios y ex funcionarios del ITAIT, pero si no logra demostrar los hechos, vaya oso que hará el Contador Chavarría.

Por cierto que la UIFE, también tiene varias denuncias interpuestas en contra del actual Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez y quien en su momento, decidió responderle. Los casos están en marcha.

Con el Programa de Desarrollo Institucional 2024-2028 de la UAT, el cual, tendrá la implementación de objetivos y estrategias para tener un cambio radical en la Universidad, seguramente, se va lograr sepultar esas páginas negras que vive la máxima casa de estudios.

No solo por lo que vivió en los últimos años, sino por el atraso en el cayó con quienes celebraron la permanencia del porrismo y crearon tantos parásitos que, muy pronto la UAT se hizo de una fama nacional que lesionaba a la academia y a muchos alumnos.

Hoy, los programas académicos cambiaron y las nuevas generaciones, están ganando terreno profesional por otro perfil que han obtenido, gracias a los catedráticos.

Damos Anaya Alvarado, Rector de la UAT, conoce de fondo las debilidades y fortalezas en la Universidad y con este cambio que ha iniciado, de forma radical, seguramente está escribiendo una nueva historia que le dará prestigio a la Universidad.

En Reynosa, Carlos Peña, salió a las colonias para aterrizar una estrategia de ayuda social, pero adicional a los programas sociales.

Peña, comenzó a distribuir paquetes alimentarios y colchones en tamaños para bebé, individual, matrimonial y king size, particularmente para todas las familias de más escasos recursos o que sufrieron daños ahora con las lluvias.

Por cierto que también en Reynosa, Banda Sinfónica Juvenil Elías Valenzuela del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, IRCA participará en el Festival Internacional de Bandas Sinfónicas a celebrarse del 6 al 14 de julio en Lima, Concepción de Trujillo y algunas municipalidades de Perú, en el marco de los festejos por el 200 aniversario de la independencia del país.

