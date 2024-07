Meteorólogos resaltan similitudes entre el huracán Gilberto y Beryl

El Huracán Beryl, categoría 5, se aproxima a México, desplazándose entre la Península de Yucatán y la costa de Quintana Roo con vientos sostenidos superiores a 252 km/h, colocándose como un fenómeno meteorológico inusual a causa del cambio climático.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la trayectoria actual del meteoro indica que impactará dos veces en territorio nacional. Si mantiene su rumbo actual, Beryl tocará tierra en la Península de Yucatán durante la noche del jueves o la madrugada del viernes como huracán de categoría 1 o 2.

A look into the eye 👁️ of Hurricane Beryl today. Late Monday, Beryl became the earliest storm to develop into a Category 5 hurricane in the Atlantic, though it was downgraded Tuesday to Category 4.

