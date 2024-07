Milagros Pabón: la supuesta hija no reconocida de Luis Miguel que es idéntica a él

Recientemente se reveló que Luis Miguel podría tener otra hija además de Michelle Salas. La noticia empezó a difundirse esta mañana y ya se conoce la identidad de la joven quien según la información actualmente tiene 25 años y contrario a lo que se pensaría, se dio a conocer a pesar de que conoce que su padre es internacionalmente famoso, no le interesaría que la reconozca y mucho menos conocerlo.

De acuerdo con la locutora de espectáculos Jaqueline Martínez “Chamonic”, el intérprete de “La incondicional” tuvo una hija con una mujer de nacionalidad venezolana en 1999, sin embargo, su relación no prosperó y solo duró un tiempo. Según la información, Luis Miguel nunca la reconoció a pesar de que sabía de su existencia.

¿Quién es Milagros Pabón, la supuesta hija no reconocida de Luis Miguel?

Milagros Pabón es una mujer que se dedica a la música y al modelaje, aunque nació en Venezuela, actualmente vive en Miami, Estados Unidos. De acuerdo con lo mostrado en sus redes sociales, la joven se dedica al ámbito musical como su famoso papá y el año pasado se graduó de la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de Caracas.

Tras destaparse la noticia de sus genes con el intérprete de “Hasta que me olvides” la joven, quien además supuestamente es la novia de Mateo Madriñán, hijo de la cantante Fanny Lu, abrió una encuesta en su perfil de Instagram para preguntarles a sus seguidores si creen que es parecida a Luis Miguel.

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel?

Luis Miguel solo ha admitido tener tres hijos, Miguel de 17 años y Daniel de 15, quienes fueron producto de su relación con la actriz Aracely Arámbula. Esta fue la primera vez que el cantante posó para una revista mostrando su paternidad, pues por mucho tiempo negó a su primera hija.

Michelle Salas fue la primera hija que el intérprete tuvo en su juventud, quien fue procreada con Stephanie Salas durante una breve relación. Sin embargo, no quiso reconocerla por más de dos décadas asegurando que no era su primogénita. A lo largo de los años han surgido diversas versiones de que tiene más hijos, pero esto no ha sido confirmado aunque tampoco desmentido.

