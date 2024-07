Multarán a quien saque basura fuera de horario: SEDUE

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Ayuntamiento de Victoria, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, multará a quienes sean sorprendidos tirando basura fuera de horario o en lugares no asignados, así como a quienes arrojen cacharros y enseres domésticos en drenajes o vías públicas, según anunció este martes Marco Antonio Cantú Mercado, titular de la Secretaría de Servicios Públicos.

Cantú Mercado mencionó que continúan trabajando en la limpieza de rejillas y drenajes en coordinación con COMAPA, Obras Públicas y Protección Civil, especialmente ante los pronósticos de más lluvias en los próximos días, para evitar posibles taponamientos.

“Insistimos a la ciudadanía en que no tire basura en días que no corresponda a la recolección o que no tire colchones, refrigeradores, estufas y otros artículos, ya que estos provocan obstrucciones en vados, rejillas y drenajes.

Es preferible esperar hasta después de las lluvias para realizar una campaña intensa de descacharrización.”

Añadió que después de la contingencia, se llevará a cabo una campaña intensiva de descacharrización con el apoyo de autoridades de la jurisdicción sanitaria y otras entidades relacionadas con el tema, con el objetivo de prevenir casos de dengue derivados de la falta de limpieza en terrenos, drenajes y patios.

“A partir de ahora, la Secretaría de Desarrollo Urbano está tomando medidas más estrictas: aquellos sorprendidos tirando basura fuera de horario o cacharros serán multados.

Se les notificará y, si los vecinos los reportan, podrían recibir una sanción.

Esto es especialmente relevante después de haber visto casos en varias partes de la ciudad”, advirtió el funcionario municipal.

Reconoció que la ciudadanía no siempre es consciente de la gravedad de la situación: “Hay imágenes que muestran a personas tirando basura y el problema que esto genera.

Ahora, los mantos freáticos ya tienen demasiada humedad, por lo que con las lluvias se pueden generar taponamientos debido a los artículos que la gente arroja en la vía pública. Por lo tanto, realizaremos una campaña intensa de descacharrización por sectores.

Pueden llamar al 072 para que vengan a recoger los muebles que planean tirar.”

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON