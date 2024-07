Urgen se abra diálogo con sorgueros para que detengan los bloqueos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Pérdidas económicas de millones de pesos y dólares, han ocasionado los bloqueos de los sorgueros en San Fernando y en Reynosa, derivado de la nula respuesta a sus peticiones de compensar el bajo precio del sorgo por tonelada.

Además de lo anterior, se prevé también que los afectados puedan incurrir a actos violentos contra los productores, al ser ya varios días de manifestación y afectaciones a terceros.

Es lo que da a conocer la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Tamaulipas, quien urgió la instalación de una mesa de diálogo con agricultores y Gobierno Federal para liberar los bloqueos carreteros lo más antes posible.

De toda la frontera y la demás regiones de Tamaulipas, señalan que Reynosa es el municipio más afectado, pues está registrando un crítico impacto económico al no tener movilidad de carga o ligera proveniente de otras partes de la República.

“En los últimos días, el Estado de Tamaulipas ha enfrentado una serie de bloqueos que afectan las principales vías carreteras: Cd. Victoria-Matamoros-Reynosa y Reynosa-Monterrey. Estas vías son cruciales para la comunicación entre empresas y puentes fronterizos, siendo vitales para el flujo constante de mercancías, lo que a su vez impacta negativamente en los procesos de producción, importaciones y exportaciones”.

“Además, estos bloqueos están afectando el traslado de ciudadanos hacia diversas ciudades no solo de Tamaulipas, sino también del interior del país y los Estados Unidos de América. Las acciones de bloqueo son el resultado de la incertidumbre y desesperación del Sector Agropecuario de nuestro estado, que demanda subsidios y políticas de precios más justos y acordes a la producción”, expuso la CANACO en una declaración oficial.

De igual modo expresó su profunda preocupación por estas situaciones, destacando las graves afectaciones al sector comercio ante el retraso de los suministros y los tiempos muertos en las empresas.

“Lamentablemente, observamos con inquietud que el Gobierno Federal no ha atendido de manera efectiva la situación presente en esta región. La prolongación de los bloqueos está generando problemas serios de carácter social debido al malestar entre la ciudadanía, que no puede realizar sus traslados de manera regular, y el hartazgo de los transportistas por los constantes bloqueos. De no atenderse de manera seria y a la brevedad posible esta situación, podría derivar en actos violentos por la desesperación de automovilistas y transportistas”.

“La región de Reynosa es la de mayor impacto económico para Tamaulipas y México. Urgimos al Gobierno Federal a no demorar más una respuesta efectiva para los agricultores y solicitamos la instalación inmediata de una mesa de diálogo en el estado de Tamaulipas con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado”.

Es imperativo liberar los bloqueos y continuar las negociaciones sin afectar las vías de comunicación, agregó la CANACO.

