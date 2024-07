La “canicula” 2024 será atípica y se “refrescará” con lluvias

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Desde este pasado 3 de julio inició la temporada llamada “Canicula” y su fin será hasta el 11 de agosto de acuerdo a la Secretaría de Salud en Tamaulipas.

Sin embargo, y a lo que se continúa creyendo, esta etapa de 40 días ya no es la más calurosa del año, pues las altas temperaturas se han estado presentando desde inicios de esta década en plena primavera, con la presencia de ondas anticiclónicas y olas de calor que han dejado temperaturas de hasta 50 grados en esta Entidad.

Y afortunadamente este año, la canícula 2024 será interrumpida por lluvias en Tamaulipas, lo cual, será atípica totalmente.

En estos 40 días se observa siempre la disminución de lluvias y temperaturas de hasta 40 grados, pero con la activa y extraordinaria época de huracanes y ciclones 2024, ma canícula no se sentirá tan crítica.

De mantenerse el escenario en la próxima las lluvias seguirían presentes estando por arriba de lo normal, sin observarse una disminución entre julio y agosto, cuando justamente los modelos dan una gran cantidad de lluvia.

“Es importante no hacer caso de mensajes si no son directamente de las fuentes oficiales, y peor que hablen de más calor, alarmando como lo del supuesto “domo de calor”. La canícula de este 2024 podría no darse en México”, destacó la agencia Meteored.

Por su parte la secretaria de Salud, emitió las siguientes indicaciones para evitar cualquier daño a la salud.

– Tomar muchos líquidos.

– Evitar exponerte al sol por tiempos prolongados.

– Usar ropa ligera, de colores claros.

– Protegerte con sombreros, gorras o sombrillas.

– Usar cremas con factor de protección solar 50 en adelante.

Por Antonio H. Mandujano