Madrina que busca padrino

La Secretaria de Finanzas, ADRIANA LOZANO satisface al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, por los resultados que entregó en este tramo de gobierno.

Hace días, la calificadora mexicana HR Ratings reconoció a la administración estatal por obtener la más alta calificación crediticia en la reestructuración de la deuda.

Esto es producto del manejo que se desarrolla en la administración y significa mejores tasas de interés en los créditos reestructurados.

El reconocimiento habla de la solidez de las finanzas públicas de la administración del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, pero también del trabajo realizado por ADRIANA.

Para darnos una idea del reconocimiento que entregan por el manejo de las Finanzas, les diremos que HR Ratings es una empresa líder en servicios financieros con presencia internacional; realiza análisis crediticios de manera transparente y facilita la toma de decisiones de los inversionistas.

La calificadora es reconocida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y certificada por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

El trabajo no es sencillo, la administración recibió unas finanzas endebles, con los recursos comprometidos, por lo que tuvieron que hacer diversos esfuerzos para mantener la estabilidad, ya vimos que en el primer año se dieron problemas hasta para pagar aguinaldos a los profesores.

ADRIANA fue una de las precandidatas a la alcaldía de Matamoros, en un momento se pensó que sería la solución ante lo conflictos que vivieron en la selección del abanderado de Morena.

Ella recomendó e impulsó al diputado local ALBERTO GRANADOS, quien no hizo quedar mal a nadie al ganar la elección con una diferencia superior de más de dos a uno a la candidata del PAN-PRI, LETICIA SALAZAR, en lo que fue el mayor de los fracasos.

Sin embargo, ahora ADRIANA recorre la entidad, abandonó el primer piso para presentarse ante los ciudadanos.

Ella es una desconocida en Tamaulipas, pero con Morena, cualquiera puede hacer un exitoso programa de presentación y encuadre.

Recorrió la Oficina Fiscal de Altamira para supervisar la calidad de atención a los contribuyentes que acuden a realizar diferentes trámites.

Al otro día, continúo con sus recorridos por otra oficina fiscal, por lo que tocó a la Oficina Fiscal de ciudad Madero, donde también evalúo el servicio a los ciudadanos.

Ella llega abrazando y saludando de beso a muchos de los contribuyentes, con un mensaje político:

Su última actividad de la semana de ADRIANA fue al ser invitada por profesores y padres de familia de la Secundaria Técnica 1 “Álvaro Obregón” a ser madrina de la generación saliente de la mencionada institución educativa.

“Me siento muy honrada por esta amable distinción de amadrinar a más de 500 estudiantes de esta Escuela Secundaria en Ciudad Victoria; quiero también decirles; que el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ha estado muy pendiente del sistema educativo en Tamaulipas”, mencionó.

ADRIANA recorre la entidad, con el pretexto de visitar oficinas fiscales y apadrinar generaciones de estudiantes.

Es un camino que recorrió OLGA SOSA, como Secretaria del Trabajo para ser la candidata al Senado.

Ahora la pregunta, ¿Qué es lo que quiere ADRIANA?, por lo pronto la madrina busca padrino.

Es temprano para pensar en la próxima elección, pero es una secretaria que tiene permiso, pensando que, al menos, la candidatura de Morena le tocara una mujer.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por. Juan Antonio Montoya Báez

Contacto:

patinadero@hotmail.com