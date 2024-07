Mujer mu3re devorada por un TIGRE en un Safari

CHINA.- Durante su visita a un Safari, una mujer discutió con su esposo y decidió bajarse del auto; un tigre apareció de repente y la atacó

Visitar un Safari puede ser una experiencia muy grata para aquellos que siguen las reglas. No bajar los vidrios, no descender del vehículo y no salirse del camino, son solo algunas de las recomendaciones que se le dan a cada uno de los visitantes a fin de salvaguardar su integridad física.

Sin embargo, no apegarse a este tipo de reglas, puede traer un fatal desenlace. Ese es el caso de una mujer, quien fue atacada por un tigre, luego de que ella bajara de su auto tras discutir con su esposo.

Los hechos ocurrieron en el Safari Badaling Wildlife World, un parque de animales en Beijing, China, en el año 2016, sin embargo, el video se ha viralizado recientemente, recordando uno de los casos más tristes.

