Chucho y Adrián, la marca de la casa

A mes y días de dejar el cargo de presidentes municipales para integrarse al congreso de la Unión, los alcaldes de Tampico y Madero se despidieron de las comunidades que gobernaron a lo largo de seis años, enarbolando la marca de la casa.

De acuerdo con el ranking mensual de Consulta Mitofsky, por ejemplo, Chucho Nader dejará el puesto como el alcalde mejor calificado de México.

En la medición junio de la encuestadora, los ciudadanos tampiqueños aprobaron con un 57.7 por ciento el trabajo del jefe edilicio y a partir del uno de septiembre diputado federal.

La única alcaldesa de Tamaulipas que, igual que Nader Nasrrállah, aparece en la lista de los alcaldes mejor evaluados del país, en el quinto lugar, fue la alcaldesa de Nuevo Laredo, la morenista Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal.

Como Chucho, otro titular del ayuntamiento que ha dejado huella de la tarea como munícipe fue el de Madero, Adrián Oseguera Kenion.

Por quinto año consecutivo, el pasado 4 de julio se otorgó a la playa de Miramar la presea Blue Blag, Bandera Azul, que reconoce al máximo paseo de Tamaulipas, que este verano ha sido visitado por más de dos millones de paseantes, como uno de los más limpios e incluyentes a nivel internacional.

A decir de la firma, las razones por las que se le extendió una vez más el reconocimiento al centro recreativo fue que se mantuvo a la vanguardia en información y educación ecológica, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios.

Es el único destino turístico en el noreste que cuenta con un servicio de excelencia de esa categoría en América Latina.

También es la primera playa de México con ese distintivo que cuenta con personal de terapeutas, pasamanos, rampas, andadores, sillas anfibias, que no tienen otras playas del mundo, que lo acreditan como una de las áreas de esparcimiento que dispone de instalaciones para discapacitados y señalizaciones braille, sistema de escritura y lectura táctil para ciegos, que la distinguen de otras áreas recreativas.

En nombre de Oseguera, el cabildo que, en ausencia del presidente municipal con licencia, preside el regidor Armando Mar Sobrevilla, recibió la medalla.

Antes de concluir, por otra parte, en el partido político que parece que no entendieron el mensaje de los votantes del 2 de junio es en el PRI.

No conforme con haber perdido todo en el sexenio que está por terminar, el dirigente nacional y principal responsable de la debacle electoral del tricolor, Alejandro Alito Moreno, no solo no se siente apenado por la derrota ni le importa el rechazo generalizado de las bases militantes, sino que se ha propuesto seguir al frente del partido por otros ocho años.

Y, aunque a muchos parezca increíble, todavía hay priistas que respaldan la idea de que el campechano termine con la obra destructora del ex partido hegemónico y se convierta el sepulturero oficial de la agrupación.

