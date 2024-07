Niurka revela que perdió un bebé por exigencias de Juan Osorio

CIUDAD DE MÉXICO.- La famosa explicó que el trabajo llegó a ser tan agotador durante su participación en la obra en el año 2000, que resultó en la pérdida del bebé que esperaba.

Últimamente, Niurka y Juan Osorio han estado en una batalla verbal, y recientemente la vedette ha hecho revelaciones impactantes sobre su experiencia trabajando con el productor, y es que la cubana lo acusó de haberla explotado tanto que incluso sufrió la pérdida de un embarazo.

Fue en una entrevista con el periodista de espectáculos, Marco Antonio Silva, en donde Niurka compartió detalles sobre cómo Juan Osorio la hizo trabajar intensamente en ‘Aventurera’ mientras estaba embarazada, sin permitirle descansar lo suficiente.

La famosa explicó que el trabajo llegó a ser tan agotador durante su participación en la obra en el año 2000, que resultó en la pérdida del bebé que esperaba junto con el productor.

“Yo tenía trabajo de lunes a lunes. A veces tenía dos trabajos el mismo día. Imagínate de dónde saqué la energía, que perdí un embarazo de lo desnutrida que estaba en el 2000 en ‘Aventurera’”, dijo.

La cubana también reveló que su exesposo la habría obligado a seguir trabajando en la obra hasta que se le notará la panza y lo acusó de haber actuado con negligencia respecto a su salud, y aprovechó la oportunidad para calificarlo de “tacaño” por haberla ingresado en un hospital privado solo cuando ya no tuvo otra opción.

“Imagínate cómo estaba que terminé en el hospital vomitando hiel y bilis porque no tenía nada en el estómago. Estaba así de flaca. Cuando me recuperé fue ‘órale, a ganar billete’. Cuando él me internó obviamente lo hizo porque no le quedó de otra, si hubiera sido por él no me lleva”, dijo.

Las revelaciones de la vedette ocurren en medio de las críticas que ha lanzado contra la nueva producción de ‘Aventurera’, donde también se ha visto envuelta en controversia con Irina Baeva, quien fue duramente criticada por su cuestionable actuación como protagonista de la puesta en escena.

Con información de EXCÉLSIOR