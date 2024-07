Tirotea Oxxo al fallar asalto

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Enojado porque no logró su cometido, un desconocido disparó hacia la puerta principal de una tienda Oxxo ubicada en la colonia Nuevo Santander.

Los hechos ocurrieron a las 02:00 horas en avenida México con Jose Tienda Cuervo, y cuyo negocio además ya había sido asaltado en otra ocasión en la que los delincuentes sustrajeron una fuerte cantidad de dinero.

Se trata de un sujeto que vestía pantalón de mezclilla azul y una camisa tipo playera del mismo color.

El individuo metió por la ventanilla un arma de fuego y apuntó al encargado para luego ordenarle que entregara todo el dinero.

Afortunadamente el empleado reaccionó a tiempo y se ocultó en un lugar de protección.

El delincuente lejos de escapar se enfureció y comenzó a disparar contra la puerta para luego huir.

La policía acudió pero cuando lo hizo ya no pudieron ubicar al fallido asaltante.

Los agentes no pudieron obtener mayor información, ya que las cámaras de videovigilancia de la tienda no funcionan correctamente.

Alfredo Peña

Expreso – La Razón