Destruyen la estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood

A tan sólo unos días de que se develara la estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama en Hollywood, la mañana de este lunes 8 de julio fanáticos dieron a conocer que fue vandalizada al ser cubierta en su totalidad con pintura negra. El acto generó gran indignación entre sus seguidores y en redes sociales compartieron un video en el que se observa a algunos de ellos intentando limpiarla.

Vandalizan estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama

A casi 12 años de su muerte en un accidente aéreo y a unos días del que hubiera sido su cumpleaños 55, el 27 de junio se develó la estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood y los hijos de la cantante -Jacqie, Johnny, Chiquis, Jenicka y Michael- fueron los encargados de dedicar emotivas palabras a su madre junto a Gloria Trevi, quien fuera una de sus grandes amigas.

This morning fans reported that the @JenniRivera star has been vandalized.This is unacceptable! Top send Terrazzo star maker Vince on the way to repair. Thanks to the fans who tried to clean the star up and reported. pic.twitter.com/RQSyNv9Zdh

— Ana Martinez (@wofstargirl) July 8, 2024