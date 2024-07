Estas son las galletas más dañinas, según Profeco

Las galletas son, probablemente, el postre más deseado por chicos y grandes no solo por su extrema dulzura, sino por la facilidad de encontrar distintas versiones en prácticamente cualquier esquina del país. No obstante, algunas resultan ser más dañinas que otras, por lo que luce interesante que conozcas cuáles no son las recomendadas por la Profeco.

Como sabes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no es más que un organismo que tiene como objetivo principal realizar estudios y análisis sobre servicios y productos de la canasta básica o, bien, que se utilizan cotidianamente en el hogar. La intención, entonces, es brindarle al consumidor un parámetro más elevado de lo que está a punto de adquirir.

Para tal situación, la Profeco realiza análisis detallados sobre este tipo de productos brindando pros y contras a los consumidores para que sean estos quienes decidan comprarlos o no. En este caso, la procuraduría tomó la decisión de analizar las galletas más populares que hay en el mercado para brindar un parámetro más particular de su situación.

Probablemente, estas galletas las tienes en tu alacena dado que son de las más populares y llamativas que te puedes encontrar en los centros comerciales. En ese sentido, debes considerar seriamente su consumo dado que no son recomendadas por la Profeco por algunas características con las que cuentan. ¿Quieres saber de qué hablamos? ¡Entonces quédate con nosotros!

¿Cuáles son las galletas no recomendadas por la Profeco?

Según el estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, existen un puñado de marcas de galletas que no son recomendables debido a su alta cantidad de harinas, azúcar y masa; además, estas no cumplen con los requerimientos de salud, motivo por el cual resultan ser más perjudiciales para el cuerpo pese al limitado costo con el que cuentan.

En el estudio, la Profeco analizó hasta 48 marcas de galletas conocidas como saladas, Marías y animalitos. De este análisis, la procuraduría recomendó tener mucha cautela con las conocidas Crakers de la marca Precissimo debido a su algo contenido de grasas, azúcares y calorías, por lo que es importante limitar su consumo y más para menores de edad o personas con enfermedades crónicas.

¿Qué otras marcas de galletas no recomienda la Profeco?

Además de la ya mencionada en el párrafo anterior, la Profeco recomienda limitar el consumo de otro tipo de marcas tales como las Marías de La Moderna, las Nabisco de Ritz, las Crackers Golden Hills, las Ke Precio de Marías, las Nabisco Premium Marbú Dorada, las Golden Hill Galletas Saladas y las Galletas de animalitos sabor Chocolate de Aurrerá, por citar algunos ejemplos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO