Exponen error: Invitado olvida su nombre en programa de Rocío Sánchez Azuara

Durante uno de los programas más vistos de la televisión mexicana ocurrió un pequeño error que internautas no pasaron desapercibido y el momento ya se hizo viral en redes sociales. Durante uno de los episodios de “Acércate a Rocío”, de Rocío Sánchez Azuara, uno de los invitados tuvo una pequeña equivocación y hasta la conductora se sorprendió.

En el programa conducido por Rocío Sánchez Azuara acuden invitados para “solucionar” asuntos familiares, amorosos, sociales y hasta personales, sin embargo aunque TV Azteca asegura que todos los casos expuestos son reales, se dice que no es así y los invitados se aprenden un guion, y con esta prueba podría salir la verdad de estos episodios.

Exponen error en programa Acércate a Rocío: “al invitado se le olvidó como se llamaba”

En la plataforma de X, internautas revivieron un momento del programa del 23 de octubre de 2023 llamado “Mi novio y mi primo se están dando cariño” y ahí se puede observar que uno de los invitados de nombre “Eder” se habría olvidado de que ese era su nombre, pues a pesar de que Rocío le habla en varias ocasiones, él simplemente no responde.

“¿Tú le tienes miedo Eder o no?, ¿Eder, no?, se quedó como pasmado, ¿Eder me escuchas? ¿Eder?”, le dice Rocío, a lo que el joven responde “perdón pensé que le estaban hablando a él”, y ella dice “No te estoy hablando a ti, tu eres Eder”, se ve en el video.

Se le olvida el guión a panelista de #AcércateARocío (@_acercatearocio) 🤣@RocioSAzuara ya ni sabía que hacer 🤪 pic.twitter.com/PAFM58WiCD — Cultura Pop (@RCulturaPop) July 6, 2024

Instantes después, el invitado supuestamente de nombre “Eder” reacciona y se da cuenta que le están hablando a él. Por su parte, Rocío no entendía al principio que estaba ocurriendo, por lo que después de que el muchacho reaccionó, Sánchez Azuara le recordó que se llamaba “Eder”.

Internautas reaccionan al “error” de Acércate a Rocío

El épico momento causó risa en los internautas de redes sociales, pues aseguraron que fue muy “divertido” ese episodio y además destacaron que no se le olvidó el guion, sino que no se acordó de que el nombre de su personaje era “Eder” y por eso no supo cómo reaccionar y ni responder.

“¡Jajajajajaja! El vato pensando: ¿’quién es Eder, será él o seré yo?”, “No se le olvidó el guion, se le olvidó que se llamaba Eder, al otro también le cambiaron el nombre”, “El momento más gracioso que he visto en la televisión mexicana”, son algunos de los comentarios que destacan en el clip.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO