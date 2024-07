Descartan que agua cause los casos de diarrea

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- No hay relación del agua de la red con el aumento de casos de diarreas que se registran en lo municipios del sur y centro de Tamaulipas, sostuvo Mario Rebolledo, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Dijo que se monitorea y se realiza una medición diaria de cloración en mil 500 puntos del sistema de aguas en todo el estado y el resultado hasta ahora es que se encuentran sanitizada y apta para consumo.

Explicó que por las lluvias recientes estas han causado problemas en el arrastre de los arroyos y ríos que desembocan en los cuerpos de agua de todo el estado en donde se obtiene el agua para potabilizarla.

Todo ese arrastre desde la sierra, trae materia orgánica y contaminantes que existe en el campo ocasionando problemas en los cuerpos de agua que es de donde toman las COMAPAS el agua y la tratan para ser distribuida a la población

Nosotros como comisión reguladora sanitaria revisamos que la distribución del agua de las COMAPAS vaya en condiciones de sanidad adecuadas y lo hacemos a través de la medición en más de mil 500 puntos en todo el estado.

Se realiza una revisión diaria sobre los niveles de cloro residual y cuando hay una alteración que baja de cloro se notifica a COMAPA, se toma muestras para enviarlas al laboratorio estatal para ver que se encuentren en condiciones bacteriológicas adecuadas, de tal suerte que sabemos que sucede con el agua que se distribuye en todo el estado.

Hasta este momento si habido bajas de cloro, pero no para considerar que se distribuye agua no sanitizada al contrario hay la certeza de que se está distribuyendo el agua de manera adecuada, lo cual nos lleva a revisarlo con el área de epidemiológica en cada una de las jurisdicciones sanitarias y cruzamos la información, en el caso de los casos diarreas se ve en que zonas se están presentando y ahí hay tenemos puntos de revisión del agua.

En Altamira se presentaron una serie de casos diarrea y ahí el nivel de cloro del agua es el adecuado, por lo que no tiene relación el agua con la aparición de los casos de diarrea, lo mismo sucedió en Victoria, los casos son de manera esporádicos donde no hay baja de cloro en el agua lo que nos hace pensar que no hay una correlación del agua y la enfermedad, más bien la causa probable es por la ingestión de algunos alimentos.

Hizo énfasis en que una cosa es la turbiedad y el olor del agua y otra es que tenga problemas de bacteriología, la turbiedad no representa que no sea apta para consumo humano, los niveles de cloro eso es lo que determina si hay un problema, COEPRIS está permanentemente vigilante que se cumpla con la cloración adecuada de la red de agua potable.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON