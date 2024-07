Oso provoca movilización en carretera de NL

Vecinos de zonas aledañas a la Carretera Nacional, al sur de Nuevo León, reportaron el avistamiento de un oso.

De acuerdo con Protección Civil del estado, el oso fue visto por las colonias La Rioja, Valle Alto y Sierra Alta lo que ocasionó la movilización de elementos de esa corporación.

De acuerdo a los primeros informes, el avistamiento ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana. Hasta el momento las autoridades no han dado más detalles sobre el animal.

Oso entra a patio de casa en Escobedo en busca de agua

El pasado 27 de mayo, un oso fue encontrado en el patio de una casa ubicada en el municipio de Escobedo.

De acuerdo a los reportes en redes sociales, el animalito llegó hasta la vivienda de la colonia San Miguel porque encontró agua.

Al sitio llegaron elementos de Protección Civil de Escobedo para resguardarlo y dejarlo descansar ya que se encontraba agitado por las altas temperaturas.

¿Qué hacer ante el avistamiento de un oso?

Las montañas de Nuevo León son el hábitat de distintos tipos de osos, por eso, los avistamientos de estos animales en la zona conurbada suelen ser frecuentes.

Ante ello, Protección Civil de Nuevo León ha emitido distintas recomendaciones que hay que seguir en caso de encontrarse con uno de estos ejemplares. Entre estas medidas se encuentran:

Conservar la calma

No acercarse

No alimentarlo

No arrojarle piedras, ni objetos

No intentar tomarle fotos de cerca

No molestarlo

Reportar su avistamiento a 9-1-1

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR