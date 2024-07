Vocal coach analiza voz de Luis Miguel y asegura ha mejorado con los años

Luis Miguel es considerado uno de los mejores cantantes, ya que desde que comenzó su carrera sorprendió a más de uno con su voz, pero con el paso de los años ha demostrado que aún mantiene esa fuerza vocal que lo ha caracterizado.

No es una sorpresa que muchos vocal coaches, es decir, personas que saben de canto y del funcionamiento de la voz y técnicas, lo han analizado y han compartido sus videos en YouTube, tal es el caso de Ceci Dover.

Ceci Dover analiza la voz de Luis Miguel

Recientemente Luis Miguel se presentó en Madrid, España, y Ceci Dover tuvo la oportunidad de asistir al show del cantante, por lo que en uno de sus recientes videos en YouTube, la vocal coach compartió sus impresiones al respecto.

Ceci, quien es fan de Luis Miguel, señaló que se emocionó en cuanto el concierto comenzó.

“Es una persona que con su sola presencia no necesita ni hablar, no necesita decir nada. Me he vuelto loca, hemos gritado todos, es algo espectacular”.

En cuanto a lo vocal, Ceci Dover compartió que pudo notar un gran cambio en la voz de Luis Miguel y mencionó que a lo largo del show, la voz de Luis Miguel se va dosificando en cuanto a cómo y en qué momento alarga sus agudos.

“He encontrado una mejora absoluta, notable y palpable de su voz de, por ejemplo, hace unos meses atrás que tuvo unos problemas en la voz como gripe después de Buenos Aires”.

La vocal coach también destacó que Luis Miguel es muy afinado, así como la manera en la que interpreta los boleros, temas con los que alcanzó aún más éxito en su carrera.

“Cómo juega con el tempo de las canciones, hace y deshace, afinación perfecta, es que no tengo palabras. Tiene unos graves más profundos que hace un tiempo atrás, él disfruta de estos graves y los explota a más no poder. Tiene una voz aterciopelada, cálida, la manera de cantar los boleros es un espectáculo”.

Aunque la vocal coach dijo que en ocasiones Luis Miguel no hacía las notas originales que se escuchan en las canciones, el cantante sigue teniendo una voz privilegiada.

“En los tonos medios es el Luis Miguel de siempre, tiene una voz preciosa y yo estaba ahí y parece de mentira (…), a veces hace modificaciones que son incluso más bellas que lo que le tocaba a la canción. Más que la voz es el gusto que tiene para cantar”.

Cuando analizó el momento en el que Luis Miguel cantó “Fría como el viento”, Ceci Dover mencionó que tiempo atrás el cantante no alcanzaba las notas altas en la canción, pero que en su última gira ha demostrado que ya puede llegar a ellas de nuevo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR