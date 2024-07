Descartan que saurios ahuyenten a los turistas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La detección de cocodrilos en sitios acuáticos de Tamaulipas, como la playa Miramar o la presa Vicente Guerrero, no mermará el flujo de visitantes durante las próximas vacaciones de verano.

Así lo afirmó el secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, quien en entrevista resaltó que estas situaciones se controlaron rápidamente y los reptiles fueron atrapados y dirigidos a sus lugares de origen.

Añadió que no existe riesgo alguno para los turistas, por lo que pueden acudir con total seguridad a los destinos que el estado ofrece.

“Esperamos gente de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y la Ciudad de México, es donde estamos sumando esfuerzos para poder atraer visitantes”, mencionó.

“Fueron cuatro cocodrilos los que salieron la semana pasada y no ha vuelto a suceder.

Se ha estado monitoreando la playa y no han salido cocodrilos en Miramar. No es el hábitat del cocodrilo, pero el río sacó de todo, incluyendo cocodrilos. Ya los capturaron, los reubicaron y no representan peligro”.

En cuanto a los avistamientos y detecciones de tiburones en las costas del Golfo, destacó que también se estará monitoreando el tema, y descartó que en Tamaulipas haya reportes de estos.

“No existe riesgo alguno en torno a estos animales marítimos.

En días pasados, uno de ellos atacó a una turista en la Isla del Padre, causándole severo daño en una de sus piernas.

Sin embargo, en Tamaulipas no ha habido reportes de avistamientos”.

Hernández Rodríguez explicó que ante cualquier contingencia se actuará de inmediato junto a Protección Civil para salvaguardar a todos los turistas y a la población en general.

“Se va a seguir monitoreando el tema. Creo que de este lado de Tamaulipas no han salido cocodrilos ni tiburones.

Solamente fue en la Isla del Padre y no se han visto más avistamientos, pero estaremos atentos a eso junto a Protección Civil y no habrá mayor problema”.

Por último, mencionó que se espera que a todos los parajes del estado arriben 3.9 millones de vacacionistas, dejando una derrama económica millonaria desde el norte hasta el sur de Tamaulipas.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON