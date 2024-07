Falla la estrategia de seguridad en carreteras

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La estrategia de seguridad del Gobierno Federal en las carreteras no funcionó, ya que los robos al transporte de carga continúan a la alza.

Esperan los transportistas que el nuevo gobierno ponga una mayor atención al problema que padecen diariamente en las carreteras del país.

“Ojalá y el nuevo gobierno ponga más atención en comparación al que se va, este gobierno ha estado para el olvido en ese renglón”, dijo el delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Arturo Puente Vázquez.

Los operadores tienen la instrucción de no manejar durante la noche y madrugada, pero que en caso de un asalto no se resistan.

“Seguimos igual, siguen los asaltos al transporte de carga y todos los días en nuestros grupos de WhatsApp comparten lo que les pasa a ellos y a sus agremiados, pero está imparable”.

Reconoció que hay un porcentaje de operadores que deben manejar de noche, ya que los clientes también aplican castigos si la mercancía no es entregada a tiempo.

“Hay días que suben los robos, es un altibajo, pero se mantiene el índice alto y algunos no tienen opción y deben manejar de noche porque de lo contrario no entregan a tiempo la mercancía”.

Entre las medidas de prevención que aplican los chóferes es no circular en ciertas horas de la noche, no pararse en lugares inseguros y “hemos trabajado con los operadores para que no traten de evitar un robo, que no se arriesguen”.

“Algunos viajan en caravana, no ir amontonados, sino que también guarden la distancia y algunos han puedo cámaras, han sido poco por los gastos”.

Arturo Puente Vázquez, agregó que el cliente también pide cámaras de seguridad y “hay de todo, son pocos los de la zona, no tenemos un alto índice, la mayor afectación es para los que salen de Veracruz”.

Considera que para las personas que se dedican a los robos todo es vendible, por tal motivo toda unidad de carga está expuesta.

Por. Óscar Figueroa

Expreso La Razón