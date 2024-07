Falsos gestores del Itavu operan en el sur

TAMPICO, TAMAULIPAS.- ITAVU estatal hizo un llamado a los ciudadanos de la zona sur, para que no se dejen sorprender por falsos gestores.

Germán Fernández Guzmán, coordinador estatal de delegaciones del Instituto, dijo que los tamaulipecos deben evitar en todo momento a los intermediarios ya que los trámites son personales.

Comentó que personas con mucha necesidad han sido estafadas por esos sujetos.

La operación de esos falsos gestores se ha detectado en las 23 delegaciones del ITAVU.

“Por eso está diseñado el programa ITAVU en tu colonia y aparte los exhorto a que acudan a las delegaciones en todo el estado para que puedan tener una información veraz y efectiva y aparte que eviten el fraude, los intermediarios”, explicó.

“Yo he sido precursor de eso porque me he fijado con dolor que han estafado a muchas personas con necesidad, me atrevo a decir que tenemos 23 delegaciones en el estado y en las 23 delegaciones se ha detectado ese esquema de trabajo de falsos gestores”, refirió.