Suben costos de operación por uso de más garrafones

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Restaurantes de Altamira sustituyen el agua de la llave por la de garrafón, lo que incrementó los gastos de operación.

El consejero de la Cámara Nacional de Comercio, Luis Manuel Pinete Gutiérrez precisó que en su restaurante ocupan el agua diariamente de ocho botellones, lo que incrementa los gastos del negocio.

“Hay negocios que han cerrado una semana porque incrementa el costo de los insumos, en la zona centro la tubería es un poco vieja y es necesaria la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

Reconoció que el sector comercial de la localidad ha tenido consecuencias por la mala calidad del agua.

“En mi caso me gasto hasta ocho botellones diarios y como restauranteros no podemos subir mucho el precio, el aguacate estaba en 100 pesos y había estado en 40 a 60 pesos, no podemos estar cambiando mucho los precios”, expresó.