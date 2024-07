CIUDAD DE MÉXICO .-Mientras J Balvin destaca como uno de los representantes del género urbano en todo el mundo, Luisito Comunica está entre los influencers con mayor popularidad en México y aunque la cercanía entre ellas parecía imposible se comprobó lo contrario debido al look del cantante colombiano. Y es que en redes sociales el reguetonero se convirtió en blanco de burlas por su estilo, pues algunos lo confundieron con el youtuber debido a su impactante parecido.

Confunden a J Balvin con Luisito Comunica por su cambio de look

El cantante colombiano compartió en redes sociales un video donde promociona el lanzamiento de su nueva canción “GAGA” en colaboración con Saiko este 11 de julio; sin embargo, su proyecto pasó desapercibido ante las comparaciones que hicieron los internautas entre J Balvin y Luisito Comunica por el gran parecido que tienen debido al nuevo look del también compositor.

📌 El cantante colombiano J BALVIN estrena look y ¡es idéntico a Luisito Comunica! 🤣😂🔥 ¿Opiniones? #JBalvin #LuisitoComunica #CambioDeLook BALVIN estrenará su nuevo álbum ‘Rayo’ el próximo 9 de agosto, con colaboraciones con Saiko, Quevedo, Feid, Chencho Corleone y Bad Gyal. pic.twitter.com/L2namazm37 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 11, 2024

En el clip se observa a J Balvin con una camiseta blanca estampada, barba, cabellera rizada y lentes estilo futurista, un estilo que es muy parecido al que lleva el youtuber mexicano. Aunque esta no es la primera vez que el influencer es comparado con otras personas en internet, algo que ha tomado con humor y comparte los parecidos más divertidos en sus redes sociales.

“Balvin comunica no existe, el Balvin comunica”, “Luisillo el reguetoncillo”, “Pensé que era Luisito Comunica”, “¿Luisito-Balvin, eres tú?”, “Balvincito Comunica”, “José Comunica”, “El Luisito Comunica Balvin no existe”, “Ahora sí se viene lo chimba”, “Este episodio de Luisito comunica está raro”, “David Bisbal sacó nuevo tema”, “Grande Luisito Comunica”, “Veo a Luisito, pero escucho a J Balvin”, “¿Eres tú, rey palomo?” Y “El Luisito Comunica de Temu”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La comparación de J Balvin con Nodal por su look

Esta no es la primera vez que el intérprete de “Mi gente” desata polémica en redes sociales por su look, pues en 2022 comenzó una fuerte pelea con Christian Nodal debido a una fotografía compartida por el cantante colombiano en la que hace mofa del look del artista de regional mexicano por el que internautas no tardaron en compararlos.

“Encuentra las diferencias”, fue el mensaje con el que J Balvin compartió la foto de Nodal junto a otra en la que él lleva el mismo look. Aunque la voz de “Botella tras botella” no reacción como esperaba y arremetió en su contra lanzando una tiradera que más tarde decidió eliminar.

“Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subí la prensa”, así reaccionó Christian Nodal, a lo que el cantante colombiano respondió con un nuevo mensaje en el que se burla de su entonces reciente ruptura con Belinda: “Esto sólo fue pa’ divertirme. Se ve linda la foto”.

