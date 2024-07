Esposa de Maxi Araujo cuenta cómo fue golpeada por aficionados de Colombia

CIUDAD DE MÉXICO .- Colombia vs Uruguay fue uno de los partidos más polémicos de la última Copa América, ya que supuso la eliminación de la selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, quien a pesar de ser uno de los mejores equipos de la edición de 2024, no pudieron pasar de semifinales.

Lejos del resultado, lo vivido en las tribunas del Colombia vs Uruguay, fue una catástrofe, iniciando una pelea campal en las gradas, donde pudimos ver al delantero uruguayo, Darwin Núñez, pelear con aficionados colombianos debido a que estaban amenazando a la familia de los jugadores.

This is Maxi Araújo’s Uncle, on top of holding his own against his assailants, he rocked the shit out of the guy who punched Núñez.

El tanque de Uruguay.pic.twitter.com/oEyOGEjCDS pic.twitter.com/RNHA4o084B — Football Report (@FootballReprt) July 11, 2024

Aficionados colombianos agreden a familias de futbolistas uruguayos

Fue primero Darwin Núñez quien decidió confirmar a los aficionados colombianos debido a que presuntamente estaban amenazando a las familias de varios jugadores de la selección de Uruguay, por lo que decido subirse a ellas y comenzar a pelearse con ellos.

Así mismo, el central del Atlético de Madrid, José María Giménez, denunció frente a las cámaras en vivo, lo acontecido en dicho lugar, afirmando que si no lo denunciaba en ese preciso momento, los organizadores de la Copa América 2024 lo iban a censurar. Otro caso fue el de la familia de Maxi Araujo, actual jugador del Club Toluca, quien mencionó que su esposa Leiza Gómez también fue golpeada y defendida por su padre ante las agresiones de los aficionados colombianos en su contra..

“Se armó una escaramuza, tres filas para atrás de nosotros y en la avalancha que hicieron le pegaron a las mujeres y niños. Había una señora con un niño que le pegaron y mi hija la vio y la fue a ayudar, porque ella no daba la mujer. En eso le pegan a mi hija. Y bueno… a los uruguayos no nos corre agua por las venas, y bueno, empezó todo ahí”, dijo el padre de la esposa de Maxi Araujo.

Por lo que valientemente el suegro de Maxi Araujo fue uno de los que acompaño a Darwin Núñez durante la batalla campal entre aficionados y familiares, en un acto que conmocionó al mundo del futbol por lo trágico que fueron los actos en una de las competencias más importantes del mundo.

Así se enfrentaron en las gradas/créditos: Especial

“Fue feo porque le pegaron a otros compañeros, las provocaciones. No está bueno lo que pasó, pero no saben todo lo que pasamos nosotros en todo el estadio. Tuvieron que aguantar, aguantar hasta que ya no se pudo más”, agregó.

