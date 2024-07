Paola Suárez podría ser demandada tras revelar presunto abuso a un joven

CIUDAD DE MÉXICO .- En las recientes horas se ha viralizado un video de Paola Suárez narrando un encuentro sexual con un joven, pero en esta confesión, de acuerdo con usuarios de redes sociales, hay abuso implícito, por lo que ella misma dijo.

Y es que en días pasados, se desató el rumor de que la integrante de “Las Perdidas” habría acosado a menores de edad, luego de que se le relacionara con un joven, sin embargo, ella negó esta versión.

¿Paola Suárez abusó de un joven?

En el video se puede ver a Paolita Suárez hablando de cómo tuvo intimidad con un joven a quien le habría causado dolor, pero a pesar de que se lo dijo, ella siguió.

Paola Suarez pinche pedofil4 y tan bien q me caías….

Asco 🤮 y repudio a las personas así. pic.twitter.com/z0FkPU47eG — dann (@DanilKail) July 5, 2024



Él me decía, no espérate, ya me está doliendo, me está doliendo y me quería aventar pero yo estaba terca, yo parecía uno de esos violadores. Que lo agarro del cuello y le digo ‘no espérate’ y él me quería aventar”

Asimismo, agregó que la quería aventar con una mano, ya que sólo tenía una, lo cual le causó risa a Wendy Guevara y ambas se burlaron de su discapacidad.

Asimismo, cuando Guevara le preguntó si lo sometió, Paola le da la razón, pues agregó que lo tomó del cuello y fue entonces cuando ella misma confiesa:

Yo siento como que lo violé”

Pero no terminó ahí, la confesión empeoró cuando Wendy Guevara agregó:

Pero se siente rico cuando les haces eso a los viejos, te excitas más que te digan: ‘No, ya, ya’, te digo porque me contaron”

¿Paola Suárez fue demandada por el video en el que confiesa un abuso?

Luego de la polémica que desató el video en el que habla explícitamente de cómo sometió a un joven y ella misma revela haber sentido que fue una violación, el periodista Jorge Carbajal reveló que Paola Suárez habría sido demandada.

Y es que también surgió otro video en el que Paola Suárez en el que reconoce abiertamente que le gustan los menores de edad, por lo que Carbajal dio a conocer que hay una investigación en curso y que presuntamente, ya existe una denuncia en su contra”

Lo tengo confirmado, el día de hoy (10 de julio) se está poniendo una demanda en contra de Paola Suárez por alguno o algunos de los delitos que acabamos de mencionar. No tenemos más información si lo está poniendo una víctima, un papá, una mamá u otro tipo de familiar, esa información no la tengo, lo que sí tengo es que le están poniendo la demanda”

Con información de Excélsior