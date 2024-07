Días estresantes

El tan traído y llevado tema de los cambios en la administración estatal, parece congelado por el momento.

La información del vocero de que no hay más cambios por el momento parece confirmarse, pues las señales se pararon, aunque la suerte de otros personajes sigue en el aire.

Presionan por su salida, tal es el caso de la Directora General del ITCA, BRENDA DENISSE DE LA CRUZ, porque le tienden la cama para despacharla al municipio de Altamira, donde tiene su residencia.

Es evidente el encontronazo que existe con la titular de la titular de Sebien, SILVIA LUCERO CASAS, quien desde hace semanas hace lo posible para que voluntariamente presente la renuncia a la dependencia.

Con esas presiones iniciaron una serie de investigaciones en el ITCA, pues al igual que en el Instituto Tamaulipeco del Deporte, hacen una revisión de la facturación.

En ambas instituciones, SILVIA CASAS encontró algunas irregularidades que motivan una revisión más a fondo, por ello es que se pidió a la Contraloría un comisario para que inicie un arqueo en las dependencias.

La auditoría interna arroja algunas anomalías que motivan, al menos, un relevo en la dependencia, con el agregado de que la propia Secretaria CASAS parece tener instrucciones de hacer una revisión en las dependencias que dependen de Sebien.

Ya logró la salida de MANUEL RAGA, como director General del ITD, aunque después tuvo que regresarlo con un menor grado.

Ahora, le toca el turno al ITCA donde la investigación se encuentra al mil por hora, les urge tomar la decisión, sobre si existe o no anomalías.

Esa revisión es en base a la denuncia anónima que hizo un supuesto desconocido a la Fiscalía Anticorrupción donde exponían una serie de irregularidades, la cual fue recibida e inicio el proceso de integración de carpetas.

La denuncia no es muy anónima que digamos, en el ITCA ya saben de dónde viene, es cada vez más manifiesto el fuego amigo.

La Secretaria CASAS recibió la instrucción de limpiar el cochinero que dejó la ex titular de la dependencia, VERÓNICA AGUIRRE DE LOS SANTOS, quien nunca pudo con el cargo en la dependencia, fue un imán para las irregularidades, donde hizo y dejo pasar, ahora es alcaldesa de San Fernando.

Esta historia en Sebien que todavía no termina, pero también nos viene a demostrar que la corrupción no tiene género. Serán estresantes los próximos días en las oficinas de la Sebien.

Por su parte, el Secretario de Salud, VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO intensificó los recorridos casa por casa con la estrategia de mantener los patios limpios, con lo que se logró eliminar más de 5 toneladas de objetos inservibles de los hogares para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue.

Por ejemplo, en solamente dos días se recolectaron más de cinco toneladas de cacharros en las colonias Framboyanes, El Mirador y Luis Donaldo Colosio de esta ciudad, con el objetivo de concientizar a la población sobre el riesgo de que se registren más casos de dengue si no actuamos de manera preventiva.

El inicio de los trabajos los realizó con el alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ y de acuerdo a los reportes se recorrieron 12 colonias y tan solo en abril se visitaron más de 270 mil viviendas en las cuales se realizó el proceso de fumigación y abatización, así como se recolectaron más de 13 toneladas de posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Toda medida preventiva es positiva ante el resurgimiento de casos de dengue y de Covid en la entidad.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

