Cocodrilos descansan en calles de la colonia Bahía de Altamira

ALTAMIRA, TAM.- Cocodrilos llegan hasta las calles de la colonia Bahía en el municipio de Altamira, situación que atemoriza a los residentes.

El sector colinda con la laguna La Aguada, la cual es considerada como hábitat de cocodrilos y en la que se han presentado varios ataques.

Desde que empezaron las lluvias, en la localidad han sido capturados un promedio de 35 cocodrilos, el más grande ha sido de dos metros en la colonia Monte Alto.

La directora de Protección Civil, María Luisa Cuevas Rivera hizo un llamado a la población para que no trate de atraparlos, por el riesgo de ser atacados.

“Tuvimos a un bombero mordido y ellos que tienen la experiencia de atrapar cocodrilos, siempre le digo a la gente que no les tengan confianza a los cocodrilos, que no se acerquen porque no es un juguete, ni mucho menos un animal inofensivo”.

En caso de que alguna persona se encuentre un cocodrilo, le recomendó que debe alejarse como primera medida y después reportarlo al 911 o a los bomberos.

Por Óscar Figueroa

La Razón