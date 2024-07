“Ninguna compañía nos quería firmar”: Maná revela cómo surgió ‘Rayando el Sol’

Si hablamos del rock mexicano, uno de los principales exponentes es Maná. La banda mexicana tiene una carrera de más de 30 años y el primer éxito que la lanzó al estrellato fue “Rayando el Sol”, canción lanzada en 1990.

Aunque la canción ya tiene varios años, no cabe duda que se ha convertido en un clásico y uno de los temas más importantes en la carrera de Maná, ya que con ella lograron ser conocidos y llegar a los primeros lugares de popularidad.

¿Cómo surgió Rayando el Sol?

En entrevista con Yordi Rosado, Fher Olvera y compañía recodaron cómo fue que “Rayando el Sol” logró impulsar su carrera, no sin antes haber sido rechazados por un productor que no creía en ellos.

“Habíamos ido a una cita con un tipo hijo de su madre, un argentino llamado Luis Méndez. Dijo ‘yo inventé el rock en español’ como demeritándonos. Pero nosotros estábamos haciendo una nueva alternativa. Nos dijo que nos iba a contratar, pero que ahorita no porque tenía otros antes que nosotros. Nosotros no nos queríamos quedar en el limbo y queríamos firmar de una vez. Nos íbamos saliendo y le digo ‘me das mi cassette, no te lo voy a dejar’, nos dimos la vuelta y dimos un portazo”, recordó Fher.

Tras el rechazo que vivieron, Fher comenzó a componer “Rayando el Sol” mientras veía al astro desde una ventana.

“En la noche, ya frustrados, fuimos por unas caguamas. Nos quedamos en casa de un amigo porque no traíamos dinero. Fher siempre cargaba con su guitarra acústica y con las caguamas ahí empezamos a palomear la música. La estábamos tarareando y yo traía la tonada pegada. En la mañana me paré y dije ‘rayando el sol’ porque el Sol ya estaba entrando y me puse a escribir la canción”, recordó el cantante.

Finalmente, Fher dijo que ninguna compañía quería firmarlos, pero todo cambió gracias a “Rayando el Sol”.

“Veníamos bien frustrados porque ninguna compañía nos quería firmar en México. Prácticamente esa canción le salvó la vida a Maná”.

