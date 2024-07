Vive un sueño en el deporte

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- De niño soñó con ser futbolista profesional, lo intentó y a pesar de tener grandes experiencia, no llegó a ese sueño, pero la vida y Dios le abrieron otras puertas en el ámbito deportivo, para ello tuvo que forjarse y pasar por un largo camino de etapas de aprendizaje, hoy cumple un sueño que se trazó hace tiempo, el de ser director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas… Él es Manuel Virués Lozano, con sangre veracruzana y tamaulipeca, que ahora tiene la misión de poner al deporte tamaulipeco en lo más alto.

En entrevista que tuvo con EXPRESO, en la que no sólo se habló de su actualidad, sino de su pasado, el cual fue de mucho trabajo, de ‘picar piedra’, y de luchar por todo lo que ahora tiene, ahora como director general del máximo órgano deportivo de Tamaulipas, recuerda muchas cosas de su pasado, desde su infancia hasta antes de tomar el mando, muchas de esas cosas de la vida que pasó, le ayudaron a ser la persona que es.

De chico comenzó a jugar futbol, fue entrenado por Agustin Gómez, el fútbol era su más grande pasión y algún día soñó con estar en el máximo circuito.

“Yo empecé a jugar fútbol en la escuela, como no jugaba mucho mi papá me dijo que me metería a un club y pues ahí llegamos al SCT, con el profe ‘Pánuco’ Gómez, él nos enseñó, y no solo en lo deportivo, en lo personal ayuda mucho, es muy integral”, contó.

Empezó a mejorar y hacer del fútbol su deporte, participó en infinidad de torneos y llegó a destacar en la etapa juvenil al participar con Selecciones Tamaulipas siendo parte de la Copa Gobernador en la que venían equipos de Países Bajos, certamen que años después él mismo organizaría.

Pasó además por la Tercera División y Segunda División, “veías jugadores en primera división, en selección nacional, consagrados a los 16 años, 18, 20, yo decía si ahorita a los 20, 21 años no había debutado en primera división, dije bueno voy a buscar otros brillos, seguir estudiando y la cuestión de laborar”.

Esa tal vez fue la mejor decisión que tuvo Manuel y que pudo elegir con sabiduría, pues aunque no lo sabía, años después estar en el ámbito deportivo iba a ser un sueño, pero tuvo que empezar desde abajo.

DESDE ABAJO Y CON TRABAJO

Si hay alguien que conoce el INDE Tamaulipas de pies a cabeza, es Manuel Virués, pues ese ‘desde abajo y con trabajo’, no solo es un decir, ya que él ha estado desde auxiliar administrativo hasta ahora a llegar a dirección general, etapas en las que aprendió y tuvo que esforzarse para ganarse cada lugar.

“Empezamos en el 2006 en el Siglo XXI, nosotros íbamos saliendo de jugar segunda división de Correcaminos, venimos y tocamos la puerta con Armando Arce y nos dijo ‘sí, vente a trabajar’, esa vez se dio la oportunidad en el Siglo XXI, estaba como encargado de instalaciones, digo era un trabajo muy sencillo, revisar instalaciones, checar que todo estuviera en orden, era algo muy mínimo, yo estaba estudiando todavía”, dijo Virués quien después terminó la Licenciatura en el área de comercio.

“Es lo que estaba platicando con compañeros aquí, digo, pues somos compañeros porque tengo la ventaja de conocer al 60, 70% del personal del Instituto y platicamos y comentamos que no sé si haya algún ex director general que haya llegado con proceso, con proceso desde abajo, pero creo yo es una gran ventaja”, añadió.

SU PRIMERA ‘CHAMBA’, UNA NOVATEADA

Manuel Virués vivió el proceso de éxito de la administración de Armando Arce, en la que hubo una Olimpiada Nacional en Tamaulipas, la cual tuvo como sede principal, Ciudad Victoria, en la que él considera fue la ‘novateada’.

“Yo inicié prácticamente cuidando instalaciones deportivas, cargando podiums, me acuerdo que en aquel entonces la última Olimpiada Nacional que se realizó aquí fue con Armando Arce, estuvo buenísima, y una de esas fue como la novateada. En aquel entonces se trajo gimnasia rítmica y nos tocó desmontar el podium de gimnasia, todo lo que es la base, la alfombra, desmontarlo, montarlo en un camión y llevarlo al multidisciplinario, la verdad, fue muy desgastante, por no decir otra palabra. Dos días nos tardamos, uno en desmontar, pero son procesos que tienes que vivir para llegar a esta etapa”, indicó.

APRENDIÓ, MEJORÓ, APROVECHÓ Y BRILLÓ

Tras una etapa en la que vivió de todo, desde la ‘talacha’ en espacios deportivos hasta trabajo de oficina, fue llamado para estar en otro puesto, a coordinador la Copa Gobernador.

“Nos pasaron acá a la Dirección General del Deporte, en el área de alto rendimiento, nosotros empezamos coordinando la Copa Gobernador, ‘El Niño’ coordinaba la copa gobernador donde venían los holandeses, argentinos, si se acuerdan que era un torneo muy prestigioso, todos lo disfrutábamos y venían muchos equipos de la República Mexicana, tuvimos la oportunidad de jugarla también con Armando Arce antes de trabajar, jugamos varios años, la ganamos un año, el otro año la perdimos contra los holandeses, el otro año la ganamos contra los holandeses y si, la verdad era una fiesta… entonces fallece lamentablemente ‘El Niño’, y me dicen, ¿puedes agarrar la copa? y pues nos tocó la parte de organización, planear, organizar, dirigir la copa y hacer todo el presupuesto, logística, que si, la verdad parece muy fácil pero la cuestión deportiva es una cuestión logística muy grande que hay que cuidar cada etapa porque si algo te sale mal, no llegan los arbitrajes, no se pinta el campo, hidratación, traslado interno, alimentación, hospedaje, si es toda una logística creo que grande y ahí fue, digamos, nuestros primeros pininos aquí en la dirección general del deporte”, comentó.

Tras ser alguien trabajador y que aprendía rápido, recibió la oportunidad de estar como jefe de Olimpiada Nacional, prácticamente varios años en los que fungió como líder del equipo que coordinaba desde etapas estatales hasta la fase nacional, “de todo se aprende, de todo”.

SU SALIDA Y SU REGRESO

Apenas superó la barrera de los 30 años y tuvo que salir del lugar en el que aprendió tanto, ya que hubo cambio de administración y pues tenía que hacerse a un lado.

Pero no acabó el sueño del deporte para él, pues tanta fue la pasión, que soñó e hizo una empresa de organización deportiva, “organizamos eventos, uno de ellos un juego de leyenda que hubo en el 2017 nos tocó estar tras bambalinas, era un sueño porque eran mis ídolos de la infancia, el Corre siempre es el equipo al que le iré, íbamos afuera del estadio a pedir boletos, o un agua o casaca, lo que fuera, iba con mi amigo Francisco Cortez que ahora es entrenador, nos tocaba trabajar a veces poniendo los anuncios que eran de metal, era algo soñado”, recordó.

Pero años después el máximo sueño se le cumpliría y es que desde que supo que esto del deporte era lo suyo, confesó que “sí soñé con ser director, varios años era algo que yo quería, pero después lo dejé pasar, dejé que todo se acomodara, y gracias a Dios y al gobernador aquí estamos”.

“Yo la verdad no sabía, no lo esperaba como tal, en su momento sí, pero como dije lo dejé pasar, tal vez no era mi momento, pero después se dio, yo no pude decir nada”, confesó.

La sorpresa fue para muchos, pues es alguien que no estaba en el ‘mapa’, incluso sus padres también se enteraron de forma sorpresiva el día que tomó el mando, 1 de julio del 2024, fecha que no olvidará.

“Yo no podía decir nada, se hizo de un día para otro, en esos días yo no podía decir nada, a mis papás ni si quiera les dije”, ¿de verdad no sabían?, se le preguntó sorprendido, “no, no sabían, el día que me dieron el nombramiento yo creo que se enteraron por las noticias, ya ese día les hablé, les dije que mi sueño se había cumplido, mi mamá lloró, ellos muy felices porque saben todo el proceso que pasé y que era mi sueño”.

Un trabajo de casi 20 años se vio reflejado en ese nombramiento firmado por la máxima autoridad del Gobierno de Tamaulipas, “fue el mejor día de mi vida hablando de trabajo, pero sabía que empezaba un reto muy duro”.

EL RETO DEL INDE TAMAULIPAS

La silla del INDE Tamaulipas es un lugar que muchos quieres, muchos pelean cada cambio de administración, pero pocos ‘sobreviven’ o dejan huella positiva, pues es ahí en esa oficina ubicada en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines en la que se vive la realidad del deporte, la preparación detrás de escena para los eventos, para los apoyos y demás.

La tarea no es fácil y más si eres el líder del grupo, y eso lo sabe a la perfección Manuel Virués que tuvo como maestros a Armando Arce y otros directores o personajes del deporte.

“Hay mucho que trabajar. Nosotros queremos mejorar planeaciones, organizaciones, cuestiones internas, organigrama, procesos que podemos mejorar mucho. Siempre hay algo que mejorar, como poder operar, gestionar y trabajar en conjunto con asociaciones deportivas estatales y asociaciones nacionales, que son las federaciones. Poder trabajar de la mano”, dijo.

A las Asociaciones Deportivas de Tamaulipas que muchas de ellas se quejaban recientemente por no tomarlas en cuenta, ahora será todo lo contrario.

“Somos un ente que estamos para apoyar a las asociaciones. Asociaciones estatales, asociaciones nacionales, entrenadores y todo se va a ver reflejado en los deportistas, si todos trabajamos eso va a llevar a que haya más cantidad y calidad, más matrícula de deportistas a los macros, al nacional. Y de ahí se va para preselecciones nacionales, selecciones nacionales, y qué mejor tener grandes competidores tamaulipecos en eventos mundiales, panamericanos, parapanamericanos, Juegos Olímpicos, eso es lo mejor, esa es la mayor gratificación que podemos tener los que estamos relacionados al área de la gestión y administración deportiva”, explicó.

También mencionó que los padres de familia serán tratados de la mejor manera, “vamos a tener una apertura con papás, porque también nosotros tenemos mucho contacto con deportistas muy jóvenes, como todo papá, queremos lo mejor para nuestros hijos, y nosotros estamos en la total apertura de platicar, recibir, y coayuvar para el bien del deporte. La idea es tener un trato fraternal”.

CERCA DEL ATLETA

Al tener a Armando Arce como figura a seguir, esa persona apasionada del deporte quien como director hizo grandes cosas y se caracterizó por estar cerca de todos, incluso hasta entrenar con los mismos deportistas, eso le enseñó a Manuel Virués, que ahora buscará hacer lo mismo.

“Armando es un líder. La verdad yo lo respeto, lo admiro mucho porque se metía en todo. Desde la cuestión administrativa, es contador así que planificaba muy bien, él tenía los números bien claros y él se metía en todo, iba a la Olimpiada Nacional, platicaba con deportistas, platicaba con entrenadores. Y en eso también fue parte de mi formación, así que yo quiero estar cercano al deportista porque así conoces de viva voz de lo que te comentan, lo que necesitan”, confesó.

EL PLAN PARA MEJORAR EL MEDALLERO

Tamaulipas terminó con 120 medallas los Nacionales CONADE 2024, y aunque Manuel Virués lleva par de semanas en el INDE, ya analiza la situación y ha empezado a pensar lo que se pudiera hacer para mejorar.

“Hay deportes muy fuertes en Tamaulipas. Hace mucho tiempo, me acuerdo que fuimos, hace unos 10-11 años, número uno a nivel nacional en gimnasia rítmica, era una potencia, nadie nos ganaba, ahorita ya no estamos ni en el top 3. Queremos regresar el impulso a gimnasia, que somos un estado fuerte, potente, hay otros como luchas asociadas, tenemos un entrenador muy capaz, muy bueno en Matamoros, Alberto Blanco, que nos ha dado muchísimas medallas y es un líder nato y con conocimiento de causa de su disciplina, la idea es implementar y apoyar a todas las disciplinas, la verdad, pero ir detectando ciertos deportes o atletas, cuestiones para poder incrementar las medallas”, pronunció Virués.

EL APOYO PARA SUS PROCESOS

Dentro de sus planes para mejorar el deporte de alto rendimiento también es el tener seguimiento a los atletas y el saber el porqué no ganó medalla de oro, el porqué se quedó a un paso, para así poder darles lo necesario para que compitan en paridad de condiciones.

“Regreso a lo mismo, no hay nada mejor que estar de cerca, porque así hay cuestiones que se pueden perder en ese camino, pero si tú platicas con deportistas que van rumbo al desarrollo del deporte o al alto rendimiento, conoces y sabes algo que le puede dar la diferencia a ese deportista que va. Estar peleando el oro, plata y bronce, es una cuestión… Esa pequeña situación que hace la diferencia. Qué los spikes, que los tenis, que un campamento, que un selectivo que puede ir a foguearse, una concentración, que se puede topar con alguien de Nuevo León y se va a medir o con alguien de Jalisco, esa es la diferencia para ganar oro, plata y bronce, es cuestión de cositas, detalles y eso vamos a trabajar”, explicó.

‘COPIAR’ LO BUENO

Manuel Virués sabe qué hay estados líderes, que siempre pelean por estar en los primeros lugares, como Jalisco, Nuevo León, Estado de México, y no ha sido por obra de casualidad.

“Hay estados líderes en tema de deportes. En tema de Juegos Nacionales CONADE, infraestructura, apoyo de deportistas… Jalisco es número uno hace 24 años en la Olimpíada Nacional y Juegos Nacionales CONADE Y no es por obra del Espíritu Santo, es por obra de trabajo, planificación. Tiene mucha infraestructura y tiene un organigrama y un programa bien definido”.

Es por ello que planea hacer algunos programas similares a ellos, a empezar a detectar talentos a largo plazo y a corto plazo enfrentar a sus atletas, capacitarse con ellos, “la cuestión es toparnos con ellos, tanto en campamentos deportistas y entrenadores. De nuestra parte checar programas que podamos empatar para el bien del deporte, necesitamos nutrir al área deportiva de Tamaulipas para competirles mejor en todas las disciplinas a los top, no se descubre el hilo negro. Es simplemente hacer ciertas cuestiones, programas. Hay que tener ciertos parámetros para poder mejorar nuestros programas y poder llegar a un fin”.

PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL INDE TAMAULIPAS

Así como los estados de mayor éxito en los CONADE, Tamaulipas fortalecerá esa área para tener más talento como opciones a un futuro, “queremos a grandes rasgos fortalecer el programa de búsqueda de talentos es nuestro semillero se puede decir para para detección de talentos y poder nutrir a nuestras selecciones estatales y competir en eventos nacionales e internacionales queremos tener mucha relación con federaciones para atraer seminarios para los entrenadores, que ellos se capaciten, quieren tener mejores conocimientos y capacitaciones para poder transmitirlo al deportista y que nuestros deportistas estén mejores capacitados y podamos tener un poquito más de competencia queremos tener estar muy de cerca con nuestros deportistas top, en el siguiente periodo también lo que son los campamentos de verano, es algo que no se llevaba a cabo y ahí detectas mucho talento, yo he visto infinidad de entrevistas donde deportistas que les preguntan periodistas, ¿dónde iniciaste? y comentan, yo inicié en un campamento de verano, mi mamá me llevó, y así inician, vamos a iniciar todo esto en pro del deporte”, manifestó.

QUIERE MÁS ATLETAS TOP

Kimberly Salazar es la única tamaulipeca que estará en Juegos Olímpicos de Paris 2024, algo que aplaudió, y aseguró que es primordial darles apoyo y respaldo a esos atletas ‘top’ que espera tener aún más en su administración.

“Ella es la única representante de Tamaulipas en Juegos Olímpicos en París y efectivamente la idea es darle todo el apoyo, ahorita ya está concentrada y pues es nuestro representante. Veremos si podemos platicar con ella, que sienta el respaldo del gobierno del estado de Tamaulipas, de nuestro gobernador Américo Villarreal, el respaldo del Instituto del Deporte y el respaldo de su servidor, y si le debe estar muy de cerca y no nada más ella”.

“Hay un mundo de deportistas que son top, o tenemos muchos deportistas top o que pueden serlo. Eso sería un sueño, un sueño mío, que en el siguiente ciclo haya dos, tres, o más atletas, ojalá, y si alguno se cuelga medalla, eso es la mejor satisfacción que puede tener uno como parte del proceso poner un granito de arena, para que un deportista pueda trascender a planos internacionales”, añadió.

DEJAR HUELLA EN EL DEPORTE

Ya por último aseguró que lo que buscará sea el tiempo que le toque estar al frente, es dejar huella, que lo recuerden a él y su administración, a su equipo como uno de los mejores del deporte tamaulipeco.

“Que un día alguien diga en el 2024-2028 se hicieron las cosas bien, o ‘se hizo esto, o aquello’, es lo que mejor de todo, será la mejor satisfacción que uno como director pueda tener, por eso trabajaremos día a día, sin descanso para que el deporte crezca, mis respetos a todos los directores que han estado porque esto no es fácil, todos dejaron algo y yo espero dejar algo bueno”, finalizó.

Terminó así la entrevista con Manuel Virués, quien con una sonrisa y una actitud positiva confía en hacer grandes cosas, en lograr lo que aquel joven de 20 años que inició en la talacha que empezó a trabajar desde abajo, algún día soñó… ser director general.

Ahora, no piensa desaprovechar la oportunidad y dará todo su esfuerzo porque cada atleta tenga lo que se merece y el deporte tamaulipeco sea ejemplo a nivel nacional.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN