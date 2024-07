En México se han detectado dos nuevas variantes de COVID-19; estos son los síntomas que provocan

MÉXICO.- Ya sabíamos que el covid-19 había llegado para quedarse, pero no pensamos que fuera a provocar más problemas tomando en cuenta lo que sabemos y, además, la forma en que nos hemos prevenido desde el inicio de la pandemia.

No obstante, en nuestro país se han detectado dos nuevas variantes y, ante el repunte de casos de esta enfermedad, es importante que toda la población esté bien informada de la situación y cómo puede cuidarse de un posible contagio.

Aumento de casos de covid-19 en México En nuestro país ya fueron detectadas dos nuevas variantes ante el repunte de casos covid-19, las cuales han sido relacionadas con la familia ómicron. Esto quiere decir que, a pesar de los avances en vacunación y tratamientos, el virus sigue evolucionando, presentándonos nuevos desafíos.

Según datos de la Secretaría de Salud, al corte de la semana 27 del año, la curva epidémica de positividad es mayor a la del mismo periodo del año pasado. Esta tendencia indica una mayor propagación del virus, lo que subraya la necesidad de continuar con las medidas preventivas y estar atentos a las nuevas variantes emergentes.

Hasta el momento el aumento de casos ha sido significativo a comparación del año anterior, pero todavía no presenta un riesgo importante para la población. No obstante, hay hospitales que se están viendo afectados por la situación.



Las variantes de covid-19 detectadas en México

Las nuevas variantes de covid-19 son denominadas KP.2 y KP.3, según datos de la plataforma GSAID (Global Initiative in Sharing All Influenza Data). Estas variantes, pertenecientes a la familia ómicron, han sido identificadas como más contagiosas que otras cepas, situación que genera preocupación por el posible aumento de contagios y riesgo de hospitalizaciones.

Hasta el momento, en México se registran ocho casos asociados a la variante KP.2 y un caso relacionado con la variante KP.3, según la vigilancia elaborada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

El paciente contagiado con la variante KP.3 ha sido detectado en un hombre de 50 años procedente de los Estados Unidos y que llegó a la Ciudad de México a mediados de junio. Lo mismo aplica para los casos de la variante KP.2, debido a que son pacientes con antecedentes de haber realizado un viaje reciente a los Estados Unidos.

Síntomas de las nuevas variantes de covid-19

Los síntomas de las variantes KP.2 y KP.3 son semejantes a los de ómicron; entre ellos se incluye tos, fiebre, dificultad respiratoria, fatiga, dolor de cabeza y muscular, dolor de garganta, incluyendo la pérdida del gusto y el olfato.

Sin embargo, algunas personas infectadas con estas variantes podrían no mostrar ningún síntoma. Esta variabilidad en la presentación de síntomas complica aún más la detección y el control de la enfermedad, ya que los casos asintomáticos pueden propagar el virus sin ser conscientes de su estado.

A medida que enfrentamos estas nuevas variantes, es fundamental seguir las recomendaciones de salud pública, como el uso de mascarillas, la higiene de manos y el distanciamiento social, especialmente en lugares con alta densidad de población.

Además, la vacunación sigue siendo una herramienta clave para reducir la severidad de la enfermedad y limitar la propagación del virus.

CON INFORMACIÓN DE CHIC