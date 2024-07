“No lo sospechaba, yo lo sabía”, dice Geraldine Bazán sobre el rompimiento de su ex Gabriel Soto con Irina Baeva

Luego de que hace unos días, Gabriel Soto publicó un comunicado de prensa en el que anunció su ruptura definitiva y el término de su compromiso matrimonial con Irina Baeva, la también actriz y expareja del galán de telenovelas, Geraldine Bazán rompió el silencio respecto a esta polémica separación.

Fue a través de las cámaras del programa Hoy que la exparticipante de La Casa de los Famosos, en la versión de Estados Unidos, se tomó unos momentos para dar su punto de vista sobre la ruptura entre su exesposo e Irina Baeva, y sus declaraciones dejaron sorprendidos a más de uno.

Geraldine Bazán revela que ya sabía del rompimiento de Soto y Baeva

En una plática en los pasillos de Televisa, San Ángel la actriz platicó con Sebastián Resendiz, reportero del programa Hoy quien cuestionó a Bazán sobre su disputa legal con la periodista Máxime Woodside, sin embargo, la actriz no dio muchos detalles al respecto debido a que asegura que por el momento no puede hablar, pues, es un tema que sus abogados están manejando.

Sin embargo, de lo que sí habló escuetamente es sobre la polémica separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Bazán no quiso ahondar en detalles de esta ruptura, pero dejó claro que esa información para ella no es algo nuevo, pues, ya sabía que el padre de sus hijas había terminado su relación con la nueva “Aventurera”.

“La verdad es que no tengo absolutamente que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco el interés… Era lo que ya sabíamos… No lo sospechaba, lo sabía”, dijo Geraldine Bazán en exclusiva para las cámaras de Hoy.

Así anunció Gabriel Soto su ruptura con Irina Baeva

El martes 16 de julio de 2024, el actor Gabriel Soto anunció a través de su cuenta de Instagram el fin de su relación sentimental con la actriz y actual protagonista de “Aventurera”, Irina Baeva. Este comunicado llegó tras semanas de rumores y especulaciones sobre el estado de su relación. Cabe destacar que Soto fue el único en hacer pública la noticia, ya que Baeva no se pronunció al respecto.

En su mensaje, Gabriel Soto expresó con profundo respeto y cariño que, después de varios años de amor, apoyo y compromiso, él e Irina Baeva habían decidido terminar su relación. Subrayó que estos años compartidos estuvieron llenos de aprendizaje y experiencias que ambos siempre valorarán y por las que estarán eternamente agradecidos.

Soto mencionó que la decisión de separarse fue tomada después de varios meses de reflexión, abordándola con sabiduría y madurez. Indicó que los motivos detrás de su ruptura permanecerán en el ámbito privado. Además, solicitó a sus seguidores y al público en general que respeten su privacidad y les permitan manejar esta situación con discreción y respeto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO