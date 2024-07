ESTADOS UNIDOS.- Hace unas horas, la actualización del software de CrowdStrike desencadenó una caída masiva de Windows Microsoft en todo el mundo, provocando caos generalizado y recordando la importancia de la seguridad para evitar fallas informáticas en la era digital. Problemas similares a este han sido conceptos clave de películas icónicas; aquí algunas que debes ver.

El incidente de CrowdStrike y Windows Microsoft no solo ha captado la atención de la comunidad tecnológica, sino que también ha reavivado el interés en las películas que exploran las fallas informáticas, desde clásicos como Terminator hasta producciones contemporáneas. Esta lista seguramente te permitirá entender algo sobre el problema.

Listado de películas sobre fallas informáticas que amenazan a humanos

Las películas son manifestaciones culturales que en ocasiones expresan los temores de la humanidad, uno de ellos consiste en las fallas informáticas que consiste en la rebelión de máquinas, accidentes mortales o crisis mundiales que llevan al apocalipsis. Estas cintas hablan de ello:

– Terminator

La saga de Terminator, iniciada por James Cameron, es un referente clásico en el cine sobre tecnología y el futuro. Las películas exploran un mundo donde las máquinas, lideradas por Skynet, se rebelan contra la humanidad. Algunas de estas cintas están disponibles en Amazon Prime Video.



– Yo, Robot

Basada en los escritos de Isaac Asimov, Yo, Robot presenta un futuro donde los robots inteligentes están integrados en la sociedad, hasta que un defecto en su programación desencadena eventos catastróficos. Disponible en Disney+.



-Blade Runner

Esta saga clásica de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott y Denis Villeneuve presenta un mundo distópico donde replicantes o androides casi indistinguibles de los humanos enfrentan problemas de identidad y rebelión. Las películas están en Max y Netflix.



-Matrix

Dirigida por las hermanas Wachowski, la saga de Matrix introduce un universo simulado donde los humanos son esclavizados por máquinas inteligentes. Todas las películas están disponibles en Max.



-Ex Machina

En Ex Machina, un programador es invitado a evaluar la capacidad de inteligencia artificial de un robot humanoide, lo que conduce a cuestionamientos éticos y existenciales. La cinta se puede ver en Netflix.



-M3gan

M3gan explora el aterrador escenario de una inteligencia artificial que escapa del control humano, amenazando con consecuencias devastadoras. Está disponible en la plataforma de Max.



-Ghost in the Shell

Basada en el manga de Masamune Shirow, Ghost in the Shell sigue a Motoko Kusanagi, una cyborg que lidera un equipo de élite contra ciberdelincuentes en un futuro donde la línea entre humanos y máquinas se difumina. Disponible en Netflix.



-Dejar el Mundo Atrás

En esta película, una familia enfrenta una serie de extraños eventos apocalípticos tras un corte de energía global, planteando preguntas sobre la dependencia de la tecnología y sus límites. La cinta se puede ver en Netflix.



Influencia del tema tecnológico en el cine

El tema de la tecnología contra los humanos ha sido recurrente en el cine, reflejando los temores y fascinaciones de la sociedad moderna. Desde la representación de inteligencias artificiales que superan a sus creadores hasta la rebelión de máquinas contra sus programadores, estas historias exploran los límites éticos y existenciales de nuestra relación con la tecnología.

La influencia de las películas de ciencia ficción en la cultura popular, como Terminator y Matrix han establecido las bases que han permeado la narrativa de la inteligencia artificial y las amenazas tecnológicas en el cine contemporáneo. Estas historias no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas y el futuro de la humanidad.

De tal manera, las películas sobre fallas informáticas, como la sucedida con CrowdStrike y Windows Microsoft, ofrecen una mirada intrigante y a menudo inquietante hacia un futuro. Desde los clásicos del cine hasta las producciones más recientes, estas historias continúan resonando en el espectador, planteando preguntas cruciales sobre nuestro papel en un mundo cada vez más dominado por la tecnología.

