Esto debes hacer si no te han depositado tu Pensión IMSS de julio

MÉXICO.- La Pensión IMSS es uno de los apoyos más importantes que existen actualmente en México dado que ayuda al sector más vulnerable de la población; es decir, los adultos mayores. Desafortunadamente, algunos de esos han dado a conocer que aún no les han depositado el pago correspondiente a julio. Si tú eres uno de ellos, debes saber a dónde debes ir para arreglar este problema.

Como sabes, la Pensión IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) no es más que un apoyo entregado a los adultos mayores que, en el pasado, entregaron sus servicios al Seguro Social. Se trata, entonces, de una de las prestaciones que benefician a millones de personas al interior del país, los cuales reciben una fuerte suma de dinero de manera periódica.

Es así como el pago de la Pensión IMSS, a diferencia de lo que ocurre con el Bienestar, ofrece un monto mensual a cada uno de sus afiliados, los cuales deben revisar constantemente el calendario de pagos para saber si el día previamente establecido se respeta o, bien, si existió algún cambio de último minuto debido a cuestiones ajenas al sector salud.

Lastimosamente, y contrario a lo que podría pensarse, algunos beneficiarios a esta Pensión IMSS aún no han recibido el pago correspondiente a julio del 2024, el cual se entregó durante los primeros días de este mes. Si tú eres uno de los desafortunados que no ha recibido su depósito o, bien, conoces a alguien en esta situación, entonces quédate con nosotros.

¿Qué hacer si no has recibido tu pago de la Pensión IMSS de julio?

Como sabes, el calendario de pagos establece que el depósito correspondiente al séptimo mes del año se realizó el pasado lunes 1 de julio del 2024; sin embargo, un sector de los beneficiarios no recibieron el monto correspondiente, por lo que queda la interrogante en torno a qué hacer al respecto dado que este monto económico es utilizado para subsanar sus necesidades básicas.

Existen dos formas para conocer qué ocurrió con tu depósito, vía telefónica y presencial. En la primera, tendrás que llamar al número 800-623-2323 y escoger la opción 3 del menú para que seas transferido con algún miembro del personal; en la segunda, por su parte, deberás acudir a tu Unidad de Medicina Familiar en un horario de atención de 8:00 a 15:00 horas, en donde podrás llenar la solicitud correspondiente de pagos no cobrados.

¿Qué documentos llevar si asistes de forma presencial?

Si decides tomar acción de manera presencial, es preciso que lleves una identificación oficial vigente con firma y fotografía, así como una constancia de inscripción del asegurado con homoclave de 13 posiciones y un documento emitido por el Seguro Social con el Número de Seguridad Social y el nombre. Recuerda que el siguiente pago de la Pensión IMSS está programado para el próximo jueves 1 de agosto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO