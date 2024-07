MÉXICO.- En las últimas semanas la famosa actriz, Gala Montes ha estado en boca de todos después de protagonizar un fuerte intercambio de mensajes con su mamá y destapar que está saliendo con la actriz, Bárbara Islas. Ambos escándalos los vivió antes de ser confirmada como participante de “La Casa de los Famosos México 2”.

Hace unos días Gala Montes tuvo una entrevista en la que destapó que estaba saliendo con Bárbara Islas, sin embargo para sorpresa de todos la actriz de telenovelas se mostró incómoda lo que generó incertidumbre sobre si las declaraciones eran ciertas o simplemente no querían que saliera a la luz.

Gala Montes pone fin a su historia con Bárbara Islas

Después de ser señalada de ventilar las preferencias de Bárbara Islas, Gala Montes compartió un video en Instagram explicando qué fue lo que pasó y cuál es su verdadera relación con la famosa actriz de telenovelas. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

Durante la plática Gala Montes dijo que en ningún momento mintió pues sí salió con Bárbara Islas y estaban construyendo una buena amistad. Confesó que antes de destapar lo suyo le preguntó a su compañera si estaba de acuerdo y ella accedió, por lo que su actitud en la entrevista la sacó demasiado de “onda”.

“No estoy mintiendo Bárbara Islas, sí salimos. Está mujer se arrepintió. Yo no la expuse, yo le pregunté antes”, dijo frente a las cámaras.

Al ser cuestionada sobre si sigue en plan de conocer a Bárbara Islas, Gala Montes dijo que no ya que no estaba de acuerdo en su comportamiento durante la entrevista. La actriz de telenovelas confesó que le dolía lo que le estaba sucediendo, por lo que tomó la decisión de poner punto final a esa historia.

“Yo ya no siento nada, sé borrar a la gente que no necesito. Yo no estoy diciendo mentiras. Me duele. Estoy enojada, era mi mejor amiga, yo no quiero ser amiga de alguien así, mucho menos novia. No hay nada qué pensar, se acabó”, sentenció.

