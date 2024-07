Por sobreproducción regalan toneladas de okra en Matamoros

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Esta semana en Matamoros, una gran producción de okra fue regalada a la ciudadanía y también desperdiciada debido a la falta de mercado en los Estados Unidos (EEUU).

Pero también, fue por la sobreproducción que se registró este año en el municipio antes señalado.

En total 10 toneladas de esta hortaliza fueron regalados y también desperdiciados, por las razones antes señaladas, de acuerdo a lo informado por Juan Rosembaum, quien es el productor de mayor repleción m de este tipo de cultivo en la frontera de Tamaulipas.

El agricultor, explicó que muchos productores están optando por producir este cultivo, ya que es un producto alternativo que no ocupa de grandes inversiones, por tantos cosecha de este se disparó a cantidades no registradas nunca antes y el mercado no alcanzó para tanto.

Así también explicó que la producción de granos ya no es rentable en México, teniendo muchos que buscar nuevas opciones de siembra que no sean tan arriesgados enfocándose en la okra, razón que culminó en esta pérdida de 10 toneladas.

“Debido a los precios tan bajos en los granos y los costos tan altos en los insumos, la producción y cosecha del grano nacional dejó de ser un negocio. Derivado a ello muchos agricultores nuevos en la producción de hortalizas lo están viendo como una opción para salir adelante.

Por lo tanto actualmente existe una sobre producción de okra en la región, situación que no se daba desde hace años. Entonces por lo mismo se batalla más para conseguir venta en Estados Unidos, en mi caso decidí regalar a la gente por que tenía que tirarlo. Es una lástima por que es alimento y se va hecha a perder. Esa fue la razón por la cual decidí ofrecerle a quien quisiera venir a llevar para su consumo y a la vez para que más gente lo conozca y lo consuman. Ya que desafortunadamente en nuestro país no se comercializa por falta de mercado”, puntualizó Rosembaum.

El Norte de Tamaulipas es una región subtropical donde la okra se ha sembrado desde mediados de los sesenta, actualmente los municipios más importantes en la producción de esta hortaliza son Matamoros, Río Bravo y Valle Hermoso. El 85% de las siembras pertenecen al sector ejidal, los que utilizan superficies de hasta 20 ha.

Por Antonio H. Mandujano